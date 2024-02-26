Серіал "Слово пацана" спеціально випустили в РФ напередодні "виборів" Путіна - ЗМІ

За рік до виборів в Кремлі вирішили підготувати ряд творчих проектів, які потрібно було поширювати по РФ - скандальне "Слово пацана" теж є в списку.

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кадр з серіалу "Слово пацана" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Популярні в країні-агресорі Росії фільми і серіали, серед яких також є "Слово пацана", могли почати знімати і активно поширювати в якості контенту до "виборів" президента, де практично безальтернативним кандидатом зараз є нинішній голова держави Володимир Путін. Про це йдеться в матеріалі російського опозиційного порталу "Медуза", яке отримало доступ до внутрішніх документів Кремля.

За даними журналістів, ще навесні 2023 року кремлівські чиновники провели нараду, яка була присвячена майбутнім "виборам" президента РФ.

Саме там співробітникам адміністрації президента (АП), федеральним чиновникам і політтехнологам показали презентацію на тему "Творчий контент до виборів". Її автором нібито є керівник управління громадських проектів адміністрації Володимира Путіна Сергій Новіков. У його відомстві приймаються головні рішення про державну культурну політику Росії. Презентація була підготовлена у співавторстві з головою Інституту розвитку Інтернету (ІРІ) Олексієм Гореславським.

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Справжність документів, які потрапили до рук журналістів "Медузи", мовляв, підтвердило джерело близьке до Кремля. Також в документах можна знайти назви тих самих фільмів і серіалів, які необхідно було поширювати перед виборами ‒ в тому числі "Холоп-2", "Лід 3", "Бременські музиканти", "За щучими велінням" і "Слово пацана. Кров на асфальту".

Згідно з логікою кремлівських чиновників, оскільки серіал розповідає про кримінальні угруповання Казані (Татарстан) пізньорадянського часу, то нинішнє населення РФ детально пояснить, як позитивно змінилося їхнє життя зараз.

"Крім того, на думку Кремля, "Слово пацана" розповідає про "якісні зміни життя в Росії як стійкому тренді" (тобто, мабуть, про те, що в 2020-х росіяни живуть краще, ніж радянські люди в 1980-х). "Слово пацана" знімали в тому числі на гроші ІРІ", — йдеться в повідомленні журналістів.

Що таке "Медуза"? "Медуза" - незалежне опозиційне російськомовне Інтернет-ЗМІ розташоване в Ризі (Латвія), виходить російською та англійською мовами. Основними критеріями відбору контенту вказуються значимість і достовірність інформації, а не статус джерела. Видання також публікує власні матеріали, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше російський актор Микита Кологривий, який зіграв в популярному і скандальному російському кримінальному серіалі "Слово пацана", потрапив в українську базу "Миротворця".

Актор, який зіграв зіграв "Кощія" в скандальному сералі "Слово пацана". Йому закидають антиукраїнську діяльність, підтримку окупації українського півострова Крим та україно-російської війни. Зокрема, він знімався в серилі "Чорна весна" - у Феодосії і Коктебелі.

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