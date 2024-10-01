"Секрет ретельно зберігали": Борис Джонсон назвав причину смерті Єлизавети II

Борис Джонсон повідомив діагноз королеви Єлизавети.

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Чому померла Єлизавета II / колаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk/

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що покійна королева Великої Британії Єлизавета II хворіла на рак кісток.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на мемуари Джонсона, політик заявив, що знав про діагноз Єлизавета II. Також він зазначив, що йому було ніяково дізнатися таку звістку від самої королеви.

Що таке Politico? Politico - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики та управління в Сполучених Штатах Америки та на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico і радіо, пише Вікіпедія. відео дня

Видання зазначає, що це велика рідкість - одкровення про здоров'я королеви, адже така інформація "була секретом, який ретельно зберігали під час правління Єлизавети".

Джонсон повідомив, що королева "здавалася блідою і більш згорбленою, а на руках і зап'ястях у неї були темні синці, імовірно, від крапельниць або ін'єкцій", але вона була в доброму гуморі і навіть посміхалася.

Хто така Єлизавета II? Єлизавета II - королева Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності націй з 6 лютого 1952 року до своєї смерті 8 вересня 2022 року. Правила 70 років і сім місяців, найдовше за всіх британських монархів.

Час від часу вона стикалася з республіканськими настроями і критикою королівської сім'ї в ЗМІ, особливо після розпаду одружень її дітей, її annus horribilis 1992 року і смерті її колишньої невістки Діани, принцеси Уельської 1997 року. Однак підтримка монархії в Сполученому Королівстві залишалася незмінно високою, як і її особиста популярність.

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