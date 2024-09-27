Відбувся суд у справі Соловій та її публічних матюків: що вирішили

Співачка потрапила в неприємну історію після інциденту на концерті в Чорноморську.

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Христина Соловій постала перед судом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Скандальна українська співачка Христина Соловій постала перед судом.

Як пише ТСН, співачка потрапила в неприємну історію після інциденту на концерті в Чорноморську, де вона обматюкала колишню назву міста Іллічівськ.

Раніше правоохоронні органи інкримінували виконавиці дрібне хуліганство за публічну лайку зі сцени під час "Виделкаfest" у Чорноморську, де вона назвала колишню назву міста "Іллічівськ повною маячнею (неценз. - авт.)".

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Хто така Христина Соловій? Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

Суд розглянув справу Соловій 27 вересня і вона була остаточно виправдана через відсутність правопорушення.

"Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони даного кримінального правопорушення є наслідки у вигляді порушення громадського порядку і спокою громадян. Однак, громадяни, які прийшли на концерт, не потребували і не перебували в спокої, цілеспрямовано прийшли на масовий захід, де не може бути тихо і спокійно, тому є безпідставним твердження про порушення спокою громадян. Щодо порушення громадського порядку, то це питання не може розглядатися поза обставинами та контекстом, у якому нецензурна лайка пролунала, залежно від місця, обставин та учасників події. лайка має різний вплив на оточуючих та громадський порядок. Суд дійшов висновку про відсутність події та складу адміністративного правопорушення", - ідеться в рішенні суду.

Раніше Соловій повідомила, що не згодна з висунутим їй обвинуваченням.

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Нещодавно Христину Соловій "покарали" за скандальний концерт у Чорноморську. Міру покарання артистці визначатиме Іллічівський міський суд. Їй загрожує штраф, громадські роботи, виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту.

Сама Христина Соловій жорстко відреагувала на цей інцидент. Співачка заявила, що більше не братиме участі у фестивалі, а всю історію назвала "огидною гидотою".

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