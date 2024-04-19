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СБУ повідомила про заочну підозру співаку-зраднику з Києва

Анна Підгорна
19 квітня 2024, 03:03
За Джанго плаче в'язниця за його провоєнні та антиукраїнські висловлювання.
Джанґо!
Джанго СБУ - співаку повідомили про підозру за 3 статтями КК України / колаж: Главред, фото: t.me/alexeypoddubny_jango

Уродженець Києва Олексій Піддубний, він же співак-путініст Джанго, вже 10 років присвячує свою творчість кремлівській пропаганді. Артист дав безліч концертів на окупованих країною-агресором територіях, публічно підтримує війну в Україні та геноцид українців.

На своїх сторінках у соціальних мережах він хвалиться російськими нагородами та знайомством із терористами, і всіляко просуває пропагандистські наративи. Служба безпеки України оголосила Піддубному підозру через численні підтверджені факти його підривної діяльності проти України.

"Слідчі Служби безпеки повідомили Піддубному заочно про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України); ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією); ст. 436 (пропаганда війни)", - повідомляє СБУ Вінницької області на своїй сторінці у Facebook. Співробітники цього відділення за процесуального керівництва обласної прокуратури проводили перевірку діяльності колаборанта.

відео дня

За цими статтями путіністу Джанго загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років.

Крім цього зраднику з червня 2022 року заборонено в'їзд до Латвії через підтримку війни в Україні, а з січня 2023 року його внесено до санкційного списку України. Внесений до бази "Миротворець".

Джанґо!
Джанго СБУ - співаку повідомили про підозру за 3 статтями КК України / facebook.com/ssu.vinnytsia

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Раніше пропагандистка Маргарита Симоньян злила зрадницю Любов Успенську і розповіла, як співачка-путіністка допомагає російським окупантам вбивати українців.

Також стало відомо, що клоуна-путініста Юрія Куклачева після обширного інфаркту різали по живому. Йому стало погано на власному ювілейному концерті, а на операційному столі у кремлівського блазня зупинилося серце.

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