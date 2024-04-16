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Клоуна-путініста Куклачова після обширного інфаркту різали живцем - ЗМІ

Анна Підгорна
16 квітня 2024, 19:32
Життя 75-річного директора Театру кішок все ще перебуває під загрозою.
Юрій Куклачов
Юрій Куклачов інфаркт - що відбувається з Юрієм Куклачовим / колаж: Главред, фото: instagram.com/kuklachevcats

Творця і директора Театру кішок Юрія Куклачова, який закликав бомбити Європу і США, а також підтримує військову політику кремля, було екстрено госпіталізовано з власного ювілейного концерту з підозрою на інфаркт.

В одній зі столичних клінік країни-окупанта дресирувальника відправили спершу в реанімацію, потім - на хірургічний стіл. Йому провели операцію на серці. Деталі з'явилися в росЗМІ.

Так діагноз "обширний інфаркт" підтвердився. Крім того Куклачов під час операції пережив зупинку серця, яке, за словами інсайдера з оточення клоуна, хірургу довелося запускати практично голими руками і без наркозу.

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Блазневі-путіністу встановили 5 стентів, але прогнози про повне його одужання робити рано - стенти мають прижитися.

"Його серце зупинилося просто на операційному столі. Операція була наживо. Лікар без наркозу зробив так, щоб клапан запрацював. Під час операції лікар розмовляв із Юрієм Дмитровичем. Він поставив 5 стентів. Якщо вони приживуться, то ще 5 років можна спокійно жити. Також він зізнався, що було дуже складно і боляче", - повідомляє джерело.

Останні зіркові новини:

Раніше продюсер-путініст Йосип Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії. Він зазначив, що одержимість співачки його дратує і навіть лякає, оскільки вона не стримує це навіть на публічних заходах.

Також стало відомо, що від Михайла Шуфутинського відрікся молодший син. Каменем спотикання стала нова пасія співака, яку його сім'я не сприймає всерйоз.

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