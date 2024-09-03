58-річна Сальма Гаєк підкорила шикарним образом у бікіні

Мексиканська актриса вражає своїми формами у своєму віці.

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Сальма Гаєк здивувала фігурою / Колаж Главред, фото Instagram/salmahayek

Популярна голлівудська актриса Сальма Гаєк відзначила свій 58-й день народження в понеділок, виклавши 18 знімків своїх приголомшливих купальників.

"День народження, щасливого 58-го дня народження мене", - написала актриса своїм підписникам в Instagram.

Вона завершила свій пост хештегом "#вдячна".

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Хто така Сальма Гаєк Сальма Гаєк - мексикано-американська акторка, кінорежисерка і продюсерка. За свою акторську кар'єру Гаєк знялася в більш ніж 30 фільмах. Вона перша мексиканка, яка була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Верхня частина бікіні варіювалася від сексуальних бретелей до глибоких вирізів, а нижня частина включала зухвалі хіпстери та рюші. Деякі ансамблі - але, звісно, не всі - включали розкішні каптани.

Сальма Гаєк демонструвала кожен образ, спокусливо позуючи на яхті.

Сальма Гаєк новини зараз:

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк не посоромилася показати своє прекрасне тіло, незабаром після того, як показала невеликі ділянки сивого волосся, які вона не збирається прибирати, і категорично заявила, що ніколи не використовувала ботокс.

Також раніше актриса стоячи виконала складний гімнастичний трюк із вкрай незворушним обличчям. Йдеться про шпагат, який "підкоряється" далеко не кожному.

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