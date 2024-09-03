58-річна Сальма Гаєк підкорила шикарним образом у бікіні

Популярна голлівудська актриса Сальма Гаєк відзначила свій 58-й день народження в понеділок, виклавши 18 знімків своїх приголомшливих купальників.
"День народження, щасливого 58-го дня народження мене", - написала актриса своїм підписникам в Instagram.
Вона завершила свій пост хештегом "#вдячна".
Хто така Сальма Гаєк
Сальма Гаєк - мексикано-американська акторка, кінорежисерка і продюсерка. За свою акторську кар'єру Гаєк знялася в більш ніж 30 фільмах. Вона перша мексиканка, яка була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль.
Верхня частина бікіні варіювалася від сексуальних бретелей до глибоких вирізів, а нижня частина включала зухвалі хіпстери та рюші. Деякі ансамблі - але, звісно, не всі - включали розкішні каптани.
Сальма Гаєк демонструвала кожен образ, спокусливо позуючи на яхті.
Сальма Гаєк новини зараз:
Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк не посоромилася показати своє прекрасне тіло, незабаром після того, як показала невеликі ділянки сивого волосся, які вона не збирається прибирати, і категорично заявила, що ніколи не використовувала ботокс.
Також раніше актриса стоячи виконала складний гімнастичний трюк із вкрай незворушним обличчям. Йдеться про шпагат, який "підкоряється" далеко не кожному.
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