"Віддай український паспорт": Осадча і Нікітюк критикують Марув за інтерв'ю в російському виданні

Вчинок Корсун здався їм зрадою.
Інтерв'ю української співачки Maruv (Анна Корсун), яке під час війни в Україні вийшло в російському глянці, отримало хвилю неприязні до артистки.
Так, модель і телеведуча Леся Нікітюк знаходить неприйнятним той факт, що Корсун з більшою охотою міркує про прийдешнє материнство і мінливості долі у виданні країни-агресора, чим, наприклад, переживає і надає допомогу рідному для неї місту Харків.
Своє обурення Нікітюк висловила в Instagram: "Не хочеш відвідати рідне місто? ... "Жити в епоху змін" - це так тепер називається, коли твоє рідне місто Харків зруйноване армією РФ?"
Також ведуча нагадала, що багатьом українкам доводиться народжувати в страшних умовах і в бомбосховищах, в той час як Корсун знаходиться в безпеці.
Подібна черствість здається Нікітюк дикою.
Телеведуча Катя Осадча, яка під час війни організувала спеціальний канал для пошуку зниклих безвісти, та також займається волонтерською роботою, підтримала Нікітюк в її обуренні. В Instagram вона звернулася до Марув з пропозицією віддати український паспорт, і йти за російським дкументом у напрямку, куди зазвичай посилають російський корабель.
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Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.
Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.
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