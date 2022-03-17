"Віддай український паспорт": Осадча і Нікітюк критикують Марув за інтерв'ю в російському виданні

Осадча і Нікітюк послали Марув слідом за російським кораблем / Колаж

Інтерв'ю української співачки Maruv (Анна Корсун), яке під час війни в Україні вийшло в російському глянці, отримало хвилю неприязні до артистки.

Так, модель і телеведуча Леся Нікітюк знаходить неприйнятним той факт, що Корсун з більшою охотою міркує про прийдешнє материнство і мінливості долі у виданні країни-агресора, чим, наприклад, переживає і надає допомогу рідному для неї місту Харків.

Своє обурення Нікітюк висловила в Instagram: "Не хочеш відвідати рідне місто? ... "Жити в епоху змін" - це так тепер називається, коли твоє рідне місто Харків зруйноване армією РФ?"

Також ведуча нагадала, що багатьом українкам доводиться народжувати в страшних умовах і в бомбосховищах, в той час як Корсун знаходиться в безпеці.

Подібна черствість здається Нікітюк дикою.

Нікітюк обурило, що харків'янка Марув жодним словом не обмовилася про звірства, які відбуваються в її рідному місті / instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Катя Осадча, яка під час війни організувала спеціальний канал для пошуку зниклих безвісти, та також займається волонтерською роботою, підтримала Нікітюк в її обуренні. В Instagram вона звернулася до Марув з пропозицією віддати український паспорт, і йти за російським дкументом у напрямку, куди зазвичай посилають російський корабель.

Осадча запропонувала Марув слідуваті з України за російським кораблем / instagram.com/kosadcha

читайте також"Розплата для росіян буде страшною!": Ада Роговцева закликала окупантів зупинити війну

Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

Інші новини: