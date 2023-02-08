Наречений-мільйонер онуки Софії Ротару розповів, кого у своєму житті вважає виграшем у лотерею

Денис Жаданов поділився рідкісними особистими подробицями в соціальних мережах.

Наречений Софії Євдокименко, бізнесмен Денис Жаданов, розповів про свою сім'ю / instagram.com/denzhadanov

Модель і блогерка Софія Євдокименко зараз проживає в Нью-Йорку разом зі своїм нареченим Денисом Жадановим. Він - бізнесмен в області технологи і кілька років тому потрапив в рейтинг Forbes "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років".

Жаданов і Євдокименко не поспішають зв'язати себе офіційними узами, проте позитивний приклад шлюбу у них все ж є: нещодавно на свій сторінці в Instagram чоловік опублікував знімок людей, яким він вдячний понад усе.

Йдеться про його батьків - днями вони відсвяткували 42 роки разом, перламутрове весілля. У зворушливому привітанні Денис зазначив: з такими батькам він переконаний, що ми обираємо собі сім'ю ще до того, як прийти в цей світ. Також він перерахував, за що він вдячний мамі і татові.

"42 роки тому мої батьки одружилися і створили нашу сім'ю. Сьогодні ми збираємося разом, щоб відсвяткувати це. Я думаю, що ми обираємо наші сім'ї, перш ніж з'явитися на світ. Я вдячний за багато речей! По-перше, я вважаю, що виграв у ДНК-лотерею", - розповідає Жаданов.

Також він поділився, що крім щасливого дитинства, батьки подарували йому любов до точних наук, працьовитість і вміння сприймати світ, як цікаву гру, в якій ти - головний герой.

Наречений Софії Євдокименко, бізнесмен Денис Жаданов, розповів про свою сім'ю / instagram.com/denzhadanov

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