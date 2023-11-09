Російську музику хочуть заборонити на всіх платформах

Мінцифри та журналісти активно працюють над цим.

https://glavred.net/stars/rossiyskuyu-muzyku-hotyat-zapretit-na-vseh-platformah-10515520.html Посилання скопійоване

Російській музиці немає місця не тільки в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Українська журналістка Яніна Соколова розповіла, що Міністерство цифрової трансформації України разом з журналістами працює над тим, щоб повністю заборонити в українському YouTube і в будь-яких мобільних додатках російську музику.

Як розповіла вона в інтерв'ю Українській правді на YouTube, заборона стосуватиметься навіть такої музики, яка буде записана росіянами поза терористичною Росією.

На відео - інтерв'ю Соколової:

За словами Соколової, спочатку активісти зайнялися музикою, тому що в Україні, якщо ви зайдете в iTunes або Spotify, російські виконавці в трендах.

"У мене 13-річний син, я чую, що слухають його однолітки. Ми платимо їм за це, вони беруть ці гроші, віддають на війну і потім нас бомблять. Тому більшість людей, на жаль, Тупі. Основна маса - це люди, які не мають критичного мислення. Треба їм допомогти", - каже Соколова.

Вона також додає, що спільно з Мінфри, вони вже направили ряд документів, щоб в українському YouTube не було російської музики і в Україні російська музика була заборонена для прослуховування у всіх додатках.

Нагадаємо, раніше відома українська ведуча і журналістка Яніна Соколова заінтригувала шанувальників спільним Селфі з Андрієм Хливнюком, лідером гурту Бумбокс та захисником України, в атмосфері інтимної напівтемряви.

Крім того, в інтерв'ю з Яніною Соколовою артист розповів, що не обірвав всі зв'язки з артистами російського походження. Одній людині він як і раніше довіряє і підтримує зв'язок.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.