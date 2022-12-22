Російська співачка дико зганьбила Наташу Корольову на сцені

Співачка Валерія видала своє справжнє ставлення до Корольової та Тарзана.

Корольова, Тарзан, Валерія / скріншот, соцмережі,

Російська співачка Валерія, яка активно підтримує диктатора Володимира Путіна і війну в Україні, опустила при всіх співачку Наташу Корольову.

Наташа Корольова і Сергій Глушко в шлюбі вже багато років.

В одному з російських шоу під час виступу "Папуги" члени журі довго гадали, хто ж ховається під костюмом. Розгадати було дуже складно. Артист нічим себе не видав: ні жестами, ні манерою співу.

Дивні і безглузді рухи тіла "Папуги" змусили всіх запідозрити, що це Тарзан. Але учасник шоу ніяк не підходив під параметри занадто великого чоловіка. Тоді було вирішено, що це може бути дружина Сергія Глушка, Наташа Корольова.

І тут Валерія видала своє справжнє ставлення до пари. Співачка з єхидною усмішкою заявила:

"Потрібно мати гарне почуття гумору, щоб жити з Тарзаном", - заявила вона і зганьбила Корольову.

Нагадаємо, раніше мама співачки Наташі Корольової, яка багато років проживає в Майамі, відвідала концерт української співачки Ірини Білик.

Людмила Поривай зустрілася з Білик і співачка висловилася грубо на адресу путініста Сергія Глушка, який яро підтримує терор президента РФ і війну в Україні.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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