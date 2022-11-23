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Римма Зюбіна заступилася за Богдана Ступку через його зйомки в забороненому антиукраїнському фільмі

23 листопада 2022, 12:21

Богдан Сильвестрович був обдурений режисером, і готувався до зовсім іншої картини.

Богдан Ступка
Богдан Ступка був розчарований своєю роллю у фільмі Тарас Бульба Володимира Бортко / imdb.com

Українська акторка театру і кіно Римма Зюбіна розповіла, як сталося так, що справжній патріот України і один з найвидатніших артистів Богдан Ступка взяв участь у зйомках відверто антиукраїнського фільму за мотивами роману Миколи Гоголя Тарас Бульба.

У 2014 році екранізацію 2009 року, зняту російським режисером Володимиром Бортком, заборонили показувати в Україні, адже картина вийшла обурливо пропагандистською.

Римма Зюбіна була знайома з Богданом Сильвестровичем і поділилася в інтерв'ю для Rostyslove Production переживаннями Ступки-старшого про його головну роль в забороненому фільмі.

Так акторка зізнається, що початковий сценарій, який був представлений Ступці Бортко, був зовсім іншим. Богдан Сильвестрович був дуже натхненний масштабами майбутньої кінороботи, і з ентузіазмом готувався до ролі Тараса Бульби. Монтаж відзнятого матеріалу і готовий фільм шокували Ступку.

"Ми були особисто знайомі з Богданом Сильвестровичем Ступкою, ви не уявляєте, наскільки він переживав через свою участь у "Тарасі Бульбі". Те, що він читав сценарій, те, як він готувався, і те, що він намічав собі, - у результаті на виході зовсім не збіглося з тим. За монтажем можна так змонтувати, можна ідеологічно так поміняти. Він був розчарований, дуже", - розповідає Римма Зюбіна.

Хто такий Богдан Ступка

Богдан Сильвестрович Ступка (27 серпня 1941 - 22 липня 2012) - український і радянський актор театру і кіно, народний артист і Герой України. Засновник акторської династії Ступок. Знявся в більш ніж ста фільмах, відомий ролями в історичних кінострічках на кшталт вогнем і мечем (1999), Молитва за гетьмана Мазепу (2001), таємниця Чингсхана (2002), Тарас Бульба (2009) та ін.

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

Інші новини:

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