Вдарять перші справжні заморозки: українців попередили про зміну погоди

Різниця температур в деяких областях буде майже у 10 градусів.

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Прогноз погоди в Україні 13-16 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні тимчасово припиняться дощі

Де буде найнижча температура у найближчі дні

В яких областях очікується до +23 градусів

Погода в Україні з 13 по 16 жовтня у більшості областей буде нестійкою, переважно дощовою. У найближчі дві доби її спричинятиме холодний атмосферний фронт, який надійшов із заходу.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру. За їхніми словами, за фронтом тиск зростатиме, тому на заході України, а 14 жовтня й на правобережжі, дощів не буде.

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"15 жовтня у більшості областей поширить свій дощовий вплив циклонічність із Чорного моря. А також зверніть увагу, що у вівторок та у понеділок, вночі та вранці можливе утворення туманів у західних областях", - зауважили синоптики.

Як зміниться температура в Україні

Температура повітря у найближчі дні буде відрізнятися в залежності від регіону України. Найпрохолодніше буде у західних областях. Температура там вночі коливатиметься в межах +1+6 градусів, на поверхні ґрунту, місцями в повітрі очікуються заморозки 0-3 градуси. Вдень синоптики прогнозують +9+15 градусів.

Погода в Україні 13 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

На решті територій України вночі буде +4+10 градусів, вдень стовпчики термометрів будуть стягати +12+17 градусів. На сході та південному сході країни буде найтепліше - вночі +9+14 градусів, а вдень +18+23 градуси.

Погода в Україні 14 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

"Щодо вітру, він буде рухатись переважно із північно-західного напрямку, приносячи трішки прохолоди з помірною швидкістю в 5-10 метрів за секунду", - додали в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 15 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні до 18 жовтня матиме мінливий характер з нерівномірним розподілом температури та кількістю опадів. Причиною цього стануть малоактивні атмосферні фронти.

Раніше повідомлялося, що місячна кількість опадів у жовтні цього року становитиме переважно 31–77 мм. У Карпатах очікується близько 51–101 мм. Загалом це 80–120 % кліматичної норми.

Напередодні стало відомо, що осінні перепади температури можуть виявитися своєрідною репетицією перед зимою. Кліматичні моделі вказують на розвиток дуже сильного Ель-Ніньо - природного процесу, пов’язаного з аномальним потеплінням екваторіальної частини Тихого океану, що здатний впливати на циркуляцію атмосфери в різних частинах світу.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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