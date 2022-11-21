Римма Зюбіна назвала лицемірами молодих акторів, які працювали з Оксаною Байрак / instagram.com/rimma_ziubina, instagram.com/ksanabayrak

Українська акторка театру і кіно Римма Зюбіна довгий час дружила і завжди із задоволенням знімалася у скандальної режисерки Оксани Байрак, яка з початком повномасштабної війни в Україні стала на бік "русского мира", "дружби народів" та інших російсько-радянських пропагандистських наративів.

З болем у серці Зюбіна в інтерв'ю для Rostyslove Production зізналася, що припинила спілкування та співпрацю з Байрак в 2014 році через політичні погляди режисерки. І хоч цей розрив дався акторці важко, вона не шкодує, що припинила зв'язок з талановитою, але проросійськи налаштованою подругою.

З цього приводу вона також заявила, що вважає лицемірами всіх українських акторів, які співпрацювали з Оксаною Байрак після 2014 року, але зважилися на її публічне засудження лише після 24-го лютого. Зюбіна зазначає, що режисерка ніколи не приховувала свої політичні погляди, тому у раптове прозріння цих акторів не вірить.

"Я читала пости деяких молодих акторок, які знімалися в неї. Для мене це лицемірство, бо коли ви йшли на знімальний майданчик, ви вже знали позицію Оксани Байрак. Ви знали, що вона знімає у головних ролях російських акторів. Дуже багато акторів раптом почали писати, виставляти фотографії. Коли ви йшли туди і отримували гроші, у вас була одна позиція. У такому разі напишіть: "Я під час зйомок в Оксани Байрак отримала 10 тисяч доларів. Усі ці гроші я перераховую переселенцям чи на ЗСУ". Це буде чесно та справедливо, бо свою позицію Байрак не приховувала. Вона завжди говорила, кого з політиків підтримує, а ви йшли зніматися", - заявляє Зюбіна.

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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