У Росії — жах: у країні скасовують концерти через Україну

Лариса Доліна - не перша артистка, у якої скасували концерти.

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У РФ масово скасовують концерти / Колаж "Главред", фото "КП"

Коротко:

Які концерти дедалі частіше скасовують у РФ

З якої причини скасовуються заходи

Російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, знову втратила всі свої концерти.

Однак, як пишуть російські пропагандисти, справа тут уже не в сварливому характері артистки та її аферах з квартирами, а в загальній ситуації в РФ.

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Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Доліна залишилася без концерту в Брянську.

Лариса Доліна залишилася без концертів / фото: facebook.com, Лариса Доліна

Офіційно про скасування заходу не оголошували. На сайті співачки досі висить анонс. Але при переході на сайт оператора купити квиток на концерт Доліної неможливо, тому що його немає серед запланованих подій.

Раніше в Брянську також скасували концерт Niletto.

У розмові з журналістками один із організаторів концертів із Брянська пов’язав скасування виступів не лише з неприязню людей до певних артистів, а й із жахливою ситуацією в терористичній Росії, яка напала на мирну Україну.

Каньє Вест не виступить у РФ / ua.depositphotos.com

"Зараз можна добре продати квитки або на дуже популярного виконавця, або в невеликі зали. Зрозуміло, що влітку був сезонний спад продажів. З осені все мало б налагодитися, але ні. Я пов’язую це з тим, що людям у нас зараз, м’яко кажучи, не до концертів. Знаєте, у нас тривожно, у прикордонній зоні взагалі кошмар, люди хвилюються за себе та за близьких. Які тут розваги?" - зазначив він.

Раніше в РФ також скасували анонсовані концерти американського репера Каньє Веста.

Швидше за все, росіяни побоюються українських дронів, які почали долітати до глибокого тилу окупантів.

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Про особу: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська та російська естрадна й джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Членка провладної партії "Єдина Росія".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

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