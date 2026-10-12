Все життя рятувала людей: померла найстарша мешканка України Олена Рибалко

Олена Рибалко присвятила майже все своє життя допомозі та порятунку інших. Нещодавно її серце зупинилося.

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Порятунок інших був одним із сенсів життя пані Олени / Колаж: Главред, фото: pixabay, city-adm.lviv.ua

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У Львові померла довгожителька Олена Рибалко

Рибалко присвятила медицині більшу частину свого життя

9 жовтня на 110-му році життя померла колишня зв'язкова УПА Олена Рибалко. Про це повідомила Львівська міська рада з посиланням на родину видатної українки.

Олена Рибалко була найстаршою мешканкою України. Жінка пережила Голодомор 1932–1933 років та присвятила медицині майже все своє життя, вийшовши на пенсію у 89 років.

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"Вона надавала медичну допомогу українським повстанцям, проводила операції у схронах, ризикуючи власним життям заради порятунку інших", - йдеться у дописі.

Попрощалися з українською довгожителькою сьогодні, 12 жовтня у Львові. Похована вона буде на Янівському кладовищі, у родинному гробівці.

Нагадаємо, Главред писав, що на 67-му році життя помер український письменник Сергій Батурін. Чоловік тривалий час боровся з виснажливою хворобою.

Раніше повідомлялося, що пішла з життя Заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка працювала в театрі ім. Івана Франка з 1972 року. Актриса відома за ролями в таких виставах - "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Суд і полум'я", "Баба Параска" та багатьох інших.

Напередодні стало відомо, що на 103-му році життя померла видатна американська актриса Єва Марі Сейнт. 6 жовтня 2026 року знаменитість пішла з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

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Про джерело: Львівська міська рада Львівська міська рада - орган місцевого самоврядування Львівської міської територіальної громади у Львівському районі Львівської області. До 17 липня 2020 року існувала як адміністративно-територіальна одиниця з адміністративним центром у місті Львові. Рада складається з 64 депутатів та голови, пише Вікіпедія.

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