Все життя рятувала людей: померла найстарша мешканка України Олена Рибалко

Головне:
- У Львові померла довгожителька Олена Рибалко
- Рибалко присвятила медицині більшу частину свого життя
9 жовтня на 110-му році життя померла колишня зв'язкова УПА Олена Рибалко. Про це повідомила Львівська міська рада з посиланням на родину видатної українки.
Олена Рибалко була найстаршою мешканкою України. Жінка пережила Голодомор 1932–1933 років та присвятила медицині майже все своє життя, вийшовши на пенсію у 89 років.
"Вона надавала медичну допомогу українським повстанцям, проводила операції у схронах, ризикуючи власним життям заради порятунку інших", - йдеться у дописі.
Попрощалися з українською довгожителькою сьогодні, 12 жовтня у Львові. Похована вона буде на Янівському кладовищі, у родинному гробівці.
Нагадаємо, Главред писав, що на 67-му році життя помер український письменник Сергій Батурін. Чоловік тривалий час боровся з виснажливою хворобою.
Раніше повідомлялося, що пішла з життя Заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка працювала в театрі ім. Івана Франка з 1972 року. Актриса відома за ролями в таких виставах - "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Суд і полум'я", "Баба Параска" та багатьох інших.
Напередодні стало відомо, що на 103-му році життя померла видатна американська актриса Єва Марі Сейнт. 6 жовтня 2026 року знаменитість пішла з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі.
Більше новин:
- "Великі руйнування": Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Харкові
- Нові графіки відключень: українці можуть залишитися без води, експерт пояснив чому
- РФ прицільно вдарила по "Епіцентру" в Дніпрі: вирує сильна пожежа, є загиблад
Про джерело: Львівська міська рада
Львівська міська рада - орган місцевого самоврядування Львівської міської територіальної громади у Львівському районі Львівської області. До 17 липня 2020 року існувала як адміністративно-територіальна одиниця з адміністративним центром у місті Львові. Рада складається з 64 депутатів та голови, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред