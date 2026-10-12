У Путіна вперше відреагували на енергетичне перемир'я - чи будуть його дотримуватись

У Кремлі відреагували на енергетичне перемир'я Трампа, заявивши, що Росія нібито прагне довгострокового миру.

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Енергетичне перемир'я - у Кремлі відкинули ідею Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

Кремль не підтвердив готовність дотримуватися енергетичного перемир'я

Пєсков заявив, що Росія прагне довгострокового миру

Країна-агресорка Росія відкинула готовність дотримуватися енергетичного перемир'я, про яке оголосив президент США Дональд Трамп 11 жовтня. У Кремлі заявили, що поки не мають конкретної відповіді щодо цієї ініціативи. Про це повідомили прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропанадистським ЗМІ, передає Reuters.

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Що в Кремлі сказали про енергетичне перемир'я

Москва поки не дала чіткої відповіді щодо ініціативи Дональда Трампа про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Пєсков заявив, що контакти тривають, а російська сторона повідомить про свою позицію, коли матиме що сказати.

"Контакти тривають. Як тільки у нас з’явиться що сказати з цього приводу, ми обов’язково вас проінформуємо", - сказав Пєсков.

Водночас представник Кремля вкотре заявив, що Москва зацікавлена не в тимчасовій зупинці бойових дій, а в довгостроковій мирній угоді. При цьому конкретних умов, за яких Росія могла б погодитися на енергетичне перемир'я, він не озвучив.

"У Кремлі неодноразово заявляли - і президент Путін, і на інших рівнях: ми прагнемо не перемир’я, ми прагнемо довгострокового миру й готові робити для цього все можливе", - заявив Пєсков.

Чи готовий Путін припинити удари по Україні

Окремо Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо 60-денного перемир'я, необхідного для організації президентських виборів. За словами представника Кремля, Росія нібито була готова продовжити мирні переговори після виборів до Державної Думи РФ, однак подальші події, як стверджує Пєсков, вплинули на рішення Москви щодо переговорного процесу.

Чому неможливо провести вибори в Україні під час війни / Інфографіка: Главред

Він звинуватив Україну в атаках на Москву та виборчу інфраструктуру під час російського голосування, а також заявив про загибель членів виборчих комісій у так званих "нових регіонах Росії".

Пєсков також заявив, що українська влада нібито прагне використати двомісячну паузу для відновлення військових спроможностей, а не для проведення виборів.

"Насправді в Києві не хочуть проводити вибори. Це абсолютно очевидно. І 60 діб перемир’я їм потрібні не для виборів, а для того, щоб зібратися з силами, загоїти рани й продовжити війну", - заявив Пєсков.

Водночас прессекретар Путіна озвучив умову, за якої російський диктатор нібито готовий обмежити удари по Україні. Йдеться не про 60-денне припинення вогню, якого домагається Київ, а лише про день проведення виборів.

"Якщо там, у Києві, справді хочуть провести вибори, то президент Російської Федерації, верховний головнокомандувач, буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів. Саме в день виборів", - наголосив Пєсков.

Варто зазначити, що українське законодавство забороняє проведення президентських виборів під час воєнного стану. Водночас Москва продовжує використовувати питання виборів для критики легітимності української влади.

Кремль звинуватив Європу в небажанні миру

Пєсков також прокоментував позицію європейських партнерів України, які підтвердили підтримку Зеленського. Представник Кремля заявив, що Москва не прагне поглиблення розбіжностей між США та Європою, однак розкритикував європейський підхід до завершення війни.

"Ми не прагнемо тут розколу, ми прагнемо дійсно дієвих заходів і відповідальних рішень, які дозволять досягти мирного врегулювання", - сказав прессекретар воэнного злочинця Путіна.

Водночас Пєсков протиставив позицію європейських країн зусиллям американських переговірників. Він заявив, що Москва позитивно оцінює продовження переговорної роботи з боку США.

"Нам набагато більше імпонують зусилля американських переговірників. Ми вдячні їм за продовження цих зусиль", - наголосив він.

Лавров заявив, що Україна не заслужила на перепочинок

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в коментарі російським пропагандистським ЗМІ також висловився щодо заяв Трампа та Зеленського про можливість енергетичного перемир'я. Він звинуватив українського президента нібито в намаганні використати міжнародні ініціативи для отримання паузи у війні та заявив, що Москва не хоче знову покладатися на обіцянки Києва.

"Я не думаю, що він заслужив перепочинок, не думаю, що ми вкотре поведемося на запевнення та обіцянки", - заявив Лавров.

Що означає заява Трампа про енергетичне перемир'я - коментар експерт

Заяви Дональда Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та Росією поки не підтверджуються конкретними кроками Москви. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду.

Чаленко звертає увагу на те, що аналогічні слова Трамп озвучував ще 14 вересня, а позиція російської сторони досі залишається невизначеною.

Україна раніше висловлювала готовність до взаємного припинення атак на енергетичну інфраструктуру. За словами експерта, українська позиція передбачає симетричні дії: якщо Росія припинить удари по українських енергетичних об’єктах, Україна зупинить атаки на російські нафтопереробні заводи.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Поки Москва не підтвердила готовності до таких домовленостей, говорити про початок перемир’я передчасно. Чаленко також нагадав про публічну позицію Володимира Путіна, який раніше виступав проти відповідної ініціативи.

Водночас експерт припускає, що певні зміни у ставленні Кремля могли бути спричинені українськими ударами по технологічній інфраструктурі Росії. Однак він наголошує, що цей зв’язок поки не підтверджений.

"Можливо, свою роль відіграло те, що ми вразили три з п’яти дата-центрів "Яндекса". Ще трохи - і там усе накриється мідним тазом. А це системоутворювальний бізнес, на якому насправді дуже багато чого зав’язано", - припустив Чаленко.

За його оцінкою, говорити про реальний прогрес можна буде лише після того, як російська сторона надасть конкретні сигнали про готовність долучитися до переговорного процесу.

Навіть у разі досягнення домовленості її дія не поширюватиметься автоматично на всі об’єкти на території України та Росії. Перелік цілей, які сторони зобов’язуються не атакувати, необхідно окремо узгодити на технічному рівні.

Чаленко нагадує, що для обговорення умов енергетичного та морського перемир’я передбачалася тристороння зустріч в Абу-Дабі. Саме там сторони мають опрацювати конкретні параметри можливих домовленостей.

"Не можна просто оголосити: "У вас енергетичне перемир’я - і всі замовкають". Усе це має бути детально опрацьовано, причому навіть не стільки в політичній підгрупі, скільки у військовій", - наголосив експерт.

На його думку, повторна заява американського президента може бути пов’язана з появою нових сигналів із Москви щодо готовності провести зустріч в Абу-Дабі. Однак достроковий від’їзд української переговорної групи з Маямі та відсутність запланованого прогресу 10 жовтня також свідчать про складність переговорного процесу.

За словами експерта, поки не буде офіційного підтвердження з боку Росії, заяви Вашингтона не можна вважати ознакою досягнутих домовленостей.

"Треба дочекатися позиції Росії і подивитися, що вона робитиме. Якщо з російського боку буде підтвердження, тоді вже можна буде говорити, що така домовленість справді просувається", - підсумував Чаленко.

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між РФ і Україною. Президент Володимир Зеленський привітав це енергетичне перемир’я Трампа та попросив уточнити, коли воно набирає чинності. Зеленський наголосив, що Україна готова погодитися на перемир’я лише за умови, що Росія також припинить удари по енергетиці.

Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України отримали відповідні накази щодо можливого перемир’я. Президент підкреслив готовність не завдавати ударів по російській енергетиці за умови взаємності. За його словами, у день повідомлення Росія продовжувала наносити удари по енергетичних об’єктах України, зокрема по ТЕЦ-5 у Харкові.

Екс очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко повідомив, що російські сили порушили оголошене перемир’я ударом по енергетиці. Внаслідок ударів по передмістю Харкова кількість постраждалих зросла до 20 людей.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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