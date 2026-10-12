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Поранений переможець "Зважених та щасливих" вперше висловився про втрату родини

Христина Трохимчук
12 жовтня 2026, 10:04
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В'ячеслав Грабовий продовжує лікування після важкого поранення.
В'ячеслав Грабовий - трагедія в Одесі
В'ячеслав Грабовий - трагедія в Одесі / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • У якому стані зараз перебуває В'ячеслав Грабовий
  • Що сталося з родиною Грабового 29 серпня в Одесі

Переможець 10-го сезону популярного шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Грабовий, який втратив батьків і рідного брата внаслідок стрілянини в Одесі, вперше показав кадри свого важкого відновлення після поранення. В Instagram він опублікував відео, яке демонструє наслідки трагедії, через які йому досі потрібне лікування.

Уже понад місяць В'ячеслав Грабовий перебуває в лікарні під наглядом лікарів. У своєму блозі чоловік опублікував відео, на якому зафіксовано його травмовану ногу. Переможець шоу "Зважені та щасливі" досі не може повноцінно пересуватися і змушений користуватися інвалідним візком.

відео дня
В'ячеслав Грабовий у лікарні
В'ячеслав Грабовий у лікарні / скрін з відео

"Після перев'язки виїхав випити кави. Сьогодні у мене капучино. Олегу, як ти думаєш, мені потрібно поголитися чи ні? А як ви вважаєте?" - звернувся В'ячеслав до співрозмовника за кадром.

Також переможець шоу "Зважені та щасливі" опублікував зворушливий допис через 40 днів після смерті батьків. В’ячеслав зізнався, що час не зможе загоїти його рану, але батьки продовжуватимуть жити в його пам’яті.

Нога В'ячеслава Грабового отримала поранення під час стрілянини
Нога В'ячеслава Грабового постраждала під час стрілянини / скрін з відео

"Мої ангели-охоронці. 40 днів тому моє життя втратило барви, від моєї душі відірвали величезний шматок. Ця рана болітиме вічно, але ви назавжди житимете в моєму серці та в серцях усіх, кому ви були дорогі. Люблю вас, мої мамо й тату. Спіть спокійно", - написав Грабовий.

Що сталося з В'ячеславом Грабовим

Трагедія сталася ввечері 29 серпня в одному з багатоквартирних будинків Одеси. У результаті стрілянини, яку відкрив 50-річний брат зірки, загинули батьки В'ячеслава Грабового, а сам він був важко поранений. Після скоєного зловмисник забарикадувався в квартирі й наклав на себе руки.

В'ячеслав Грабовий із батьком
В'ячеслав Грабовий з батьком / скріншот із відео

Першою про трагедію в родині шоумена повідомила тренерка проєкту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська в Instagram. Вона закликала небайдужих допомогти В'ячеславу та відкрила збір коштів на похорон батьків і лікування чоловіка.

"Він уже понад місяць перебуває в лікарні й переніс безліч операцій. На жаль, лікування триває досі. Коштів катастрофічно не вистачає", - повідомляла Марина Боржемська.

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Про шоу: "Зважені та щасливі"

"Зважені та щасливі" - українська версія популярного американського шоу "The Biggest Loser", що транслюється на загальнонаціональному українському телеканалі "СТБ", повідомляє Вікіпедія. У шоу беруть участь люди з ожирінням або надмірною вагою, які змагаються за грошовий приз, втративши найбільший відсоток ваги від своєї початкової ваги.

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