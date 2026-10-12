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РФ прицільно вдарила по "Епіцентру" в Дніпрі: вирує сильна пожежа, є загибла

Інна Ковенько
12 жовтня 2026, 11:32оновлено 12 жовтня, 12:20
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У Дніпрі внаслідок удару РФ загинула людина, а в Дніпровському районі палає один із поверхів торговельного центру.
РФ атакувала Дніпро
РФ атакувала Дніпро / Колаж: Главред, фото: ОВА, скриншот

Коротко:

  • У Дніпрі внаслідок російської атаки загинула людина
  • Вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку
  • Інформацію про постраждалих уточнюють, загроза для міста триває

У понеділок, 12 жовтня російські окупаційні війська атакували Дніпро та область. Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, у місті вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку.

"Ворог завдав удару по Дніпру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

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Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок ворожого удару по Дніпру загинула одна людина.

ОНОВЛЕНО 11:55. Також під атакою опинився Дніпровський район. Там зайнявся один з поверхів торгівельного центру. Інформацію про постраждалих уточнюють.

"Загроза триває. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - закликав Ганжа.

  • Удар РФ по Дніпровському районі 12 жовтня
    Удар РФ по Дніпровському районі 12 жовтня Фото: ОВА
  • Удар РФ по Дніпровському районі 12 жовтня
    Удар РФ по Дніпровському районі 12 жовтня Фото: ОВА
  • Удар РФ по Дніпровському районі 12 жовтня
    Удар РФ по Дніпровському районі 12 жовтня Фото: ОВА

Навіщо Росія атакує українські міста - думка військового

Росія намагається посіяти хаос в Україні та вплинути на українське керівництво через терор цивільного населення. Кремль розраховує, що масовані удари по великих містах спровокують невдоволення громадян і політичну нестабільність, заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв’ю Главреду.

"Росіяни з року в рік шляхом терору цивільного населення намагаються вплинути на наше керівництво. Мовляв, завдамо важкого удару по Києву і почнеться бунт, який призведе до перевороту", - зазначив військовий.

За його словами, Москва прагне змусити Україну ухвалювати вигідні для Росії рішення. Водночас ці спроби, на думку командира, не дадуть очікуваного результату.

"Вони не розуміють нашого менталітету, не можуть нічого зробити на лінії фронту, тому тероризують великі міста та прагнуть створити хаос. А тим часом країна адаптується до складних реалій життя", - підсумував "Лука".

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці 12 жовтня атакувала Харків ударним безпілотником. Влучання ворожого дрона зафіксовано в багатоповерхівку у Київському районі міста, є великі руйнування горішніх поверхів. За попередніми даними, постраждали 12 людей, з них 1 дитина.

Крім того, 11 жовтня окупанти атакували Івано-Франківську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинули троє людей. Ще троє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, вдень, 11 жовтня начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удари безпілотників по місту Самар і загоряння сільськогосподарської техніки. Він уточнив, що повторна атака по Самару призвела до займання складів із технікою.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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