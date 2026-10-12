Магнітна буря червоного рівня накриє Землю: коли почнеться 5-бальний шторм

Геомагнітна активність Землі не встигне стабілізуватися перед новим ударом.

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Прогноз магнітних бур 12-14 жовтня / фото: pixabay

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Як зміниться геомагнітна активність у найближчі дні

Коли почнеться нова магнітна буря

Період магнітних бур затягується. Вчора, 11 жовтня, геомагнітна активність дещо знизилася, однак не надовго. Нова магнітна буря червоного рівня очікується на Землі вже у середу.

Про це свідчать дані meteoagent. Сьогодні, 12 жовтня, К-індекс буде триматися на рівні 4, тобто жовтого рівня. Сонячний спалах С1 також відповідатиме жовтому рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.

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Завтра, 13 жовтня, попередньо, К-індекс залишиться на такому ж рівні. Підвищиться показник вже 14 жовтня до 5, що відповідає червоному рівню, тобто магнітній бурі.

Наразі невідомо, чи буде цей геомагнітних шторм довготривалим.

Геомагнітна активність 12-14 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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