'Трамп остаточно зрозумів': США перекладають відповідальність за війну на Україну

Трамп змінює риторику щодо України через провал домовленостей з Кремлем.

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Трамп не випадково саме зараз пішов на зустріч Путіну і тисне на Зеленського / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Що сказав Чаленко:

Трамп перекладає на Україну відповідальність за продовження війни

Зміна риторики США пов’язана з передвиборчою кампанією до Конгресу

Дональд Трамп свідомо перекладає на Україну відповідальність за продовження війни, аби виправдатися перед американцями напередодні виборів до Конгресу.

Угода з кремлівським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива лише підкреслює цей курс. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду.

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Розворот Білого дому пов'язаний із провалом спроб домовитися з Кремлем хоча б про часткове припинення вогню. Для американського лідера такий результат міг стати вигідною картинкою перед голосуванням.

"Очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир'я. А саме це могло б створити для Трампа позитивне інформаційне тло напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада", - зазначає Чаленко.

Не отримавши бажаного від Москви, Вашингтон змінив тон щодо Києва. Аналітик бачить у цьому розраховану внутрішньополітичну гру.

"Відповідно, Трамп обрав шлях звинувачень на адресу України, щоб пояснити своїм виборцям, хто нібито винен у продовженні війни. Він намагається продемонструвати, що має чудові стосунки навіть з такими автократами, як Путін. Домовленість про дизельне паливо покликана це наголосити", - переконаний експерт.

За цією логікою, головною перешкодою на шляху до миру у версії Трампа залишається саме Зеленський.

Тактика Трампа може зіграти проти нього самого

Втім, ефективність такої тактики під питанням. За словами Чаленка, у Сполучених Штатах українському президентові довіряють більше, ніж підтримують самого Трампа, тож не факт, що нова риторика згуртує республіканський електорат і підвищить активність на дільницях.

"Проте, все, що зараз відбувається, - це робота з ядром виборців Трампа. Особливо можна виділити "реднеків", і ці дії цілком вписуються в цю логіку", - вказує аналітик.

Вибори в Конгрес США / Інфографіка: Главред

Водночас у середовищі прихильників Трампа є й ті, хто вибивається з антиукраїнського тренду та закликів провести в Україні вибори. Експерт наводить приклад Лори Лумер, яка отримала безпрецедентний доступ до центральної влади, зокрема до Зеленського, а також до місцевих очільників і військових.

Під час візиту вона побувала фактично в половині країни, включно з прифронтовим Харковом. Чаленко вважає, що такий досвід змінює оптику навіть у розпал передвиборчої боротьби.

"Це показує, що люди, які на власні очі побачили ситуацію в Україні, навіть в умовах цієї абсолютно політтехнологічної кампанії, можливо, банально мають сумління. Вони принаймні намагаються визнати очевидне: точно не Україна затягує цю війну", - наголошує Чаленко.

Домовленість Трампа про постачання російського дизеля - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що семеро сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству.

Раніше повідомлялося, що американські законодавці готують новий двопартійний законопроєкт, який має заборонити будь-які закупівлі російської нафти. Документ матиме назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".

Напередодні стало відомо, що Україна не збирається припиняти удари з великої відстані по російських нафтопереробних заводах попри домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива на світові ринки.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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