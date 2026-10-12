РФ та союзники розпочали військові навчання в Білорусі: до чого готуються

Військові тренуватимуться проводити миротворчі операції та ліквідовувати джерела біологічних загроз.

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Військові навчання в Білорусі / Колаж: Главред, фото: ОДКБ

У Білорусі 12–16 жовтня відбудуться два спільні військові навчання ОДКБ

До маневрів залучать понад 1,5 тис. військових, 300 одиниць техніки й близько 80 дронів

Вйськові відпрацьовуватимуть ліквідацію біологічних загроз

У Білорусі з 12 до 16 жовтня триватимуть спільні військові навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "Непорушне братерство-2026" та "Бар’єр-2026".

До маневрів залучать понад 1,5 тисячі військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки та близько 80 безпілотників. Про це повідомляється на сайті ОДКБ.

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Загалом планують задіяти понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

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Маневри проходитимуть на полігонах "Лосвідо" та "Стародорожський". На першому військові відпрацьовуватимуть підготовку та проведення миротворчої операції силами ОДКБ. На другому тренуватимуться ліквідовувати джерела біологічних загроз.

В ОДКБ заявляють, що навчання мають плановий характер і нібито не спрямовані проти третіх держав.

Росія посилює тиск на Лукашенка - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Кремль посилює тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою розширення участі Мінська у війні проти України.

Водночас білоруський лідер намагається балансувати між вимогами Москви та збереженням обмеженої автономії. Лукашенко продовжує чинити опір найрадикальнішим вимогам Кремля. Він утримується від прямого залучення білоруської армії до бойових дій проти України та від масової мобілізації громадян Білорусі для участі у війні.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Військові навчання РФ - новини за темою

Як раніше писав Главред, російський диктатор Путін заявив, що Росія та Білорусь планують провести дворічні навчання "Щит Союзу" у 2027 році, які можуть вперше включати ядерний компонент.

Нагадаємо, що в травні країна-агресорка Росія почала масштабні навчання з застосування ядерної зброї, щоб продемонструвати союзникам України свою силу та відволікти увагу від зростаючих в армії РФ проблем на фронті.Всього до навчань було залучено понад 64 тис. особового складу та багато техніки, зокрема авіація та флот.

В ЦПД РНБО заявили на тлі ядерних навчань, що Кремль використовує тему ядерної зброї не лише як елемент військового тиску, а й як інструмент психологічного впливу на Захід.

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Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Регіональна міжнародна організація. Її метою є "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки й стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам".

ОДКБ була заснована 15 травня 1992 після підписання Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан). Вищим органом є Рада колективної безпеки (СКБ), яка призначає Генерального секретаря організації.

У ОДКБ входять: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

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