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Галкін прокоментував щемливе фото дівчинки, якій заряджали інгалятор на заправці

25 листопада 2022, 11:55

Російський шоумен і противник війни не зміг пройти повз ситуації, у яку потрапили дитина і її батьки через російські обстріли енергооб’єктів України.

Галкін прокоментував щемливе фото дівчинки, якій заряджали інгалятор на заправці
Галкін прокоментував щемливе фото дівчинки з інгалятором на заправці/ instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який виступає проти російського вторгнення в Україну, відреагував на щемливе фото дівчинки, якій батьки заряджали інгалятор на заправці.

Батьки маленької киянки були змушені привезти дитину на автозаправну станцію, щоб підключити до електроенергії інгалятор, який потрібен для життя дитини. Фото розлетілося мережею у четвер, 24 листопада.

Через знеструмлення значної частини Києва, до чого призвели ракетні удари країни-агресорки РФ, батькам дівчинки довелося шукати джерело електрики деінде поза домом.

Галкін не зміг пройти повз такої ситуації. Він розмістив фото дівчинки на своїй сторінці в Instagram, залишивши під фотографією підпис із поясненнями, що така ситуація зараз склалася у Києві.

"Київ зараз. Цю маленьку дівчинку рідні привезли на заправку, щоби підключити до електрики інгалятор, необхідний їй для життя. Максим Галкін визнаний Мін'юстом РФ іноагентом", – написав шоумен.

Максим Галкин пост
скрін

Раніше повідомлялося, що російська співачка Алла Пугачова та комік і шоумен Максим Галкін відсвяткували 21-шу річницю відносин окремо. Привітаннями артисти обмінялися на своїх сторінках в соціальних мережах.

Нагадаємо, Максим Галкін отримав український талісман, який завжди носить із собою. Після одного з виступів до нього підійшла глядачка з України і подарувала артистові хустинку з патріотичними написами українською мовою.

Галкін визнаний іноземним агентом в Росії, тому що критикує політику Кремля і постійно висловлює свою антивоєнну позицію. Він не зрікався своєї батьківщини, проте вважає злочинною повномасштабну війну Росії проти України.

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