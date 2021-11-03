Real O повертаються: Світлана Тарабарова анонсувала возз'єднання групи

Як зараз виглядають співачки з Real O / instagram.com/tarabarova

Перший склад українського гурту Real O розпався 10 років тому. З тих пір виконавиці рідко зустрічалися і не мали спільних проектів.

Тож новина про те, що улюблениці Наталії Могилевської знову зберуться разом, розбурхала мережу.

Возз'єднання у своєму Instagram-акаунті анонсувала Світлана Тарабарова. Вона виклала фото з усіма колишніми учасницями першого складу Real O: Регіною Тодоренко, Ліною Міцукі та Оленою Виноградовою (Чирвою).

"10 років!!! 10 років минуло з часу нашої останньої зустрічі. Так-так, ви не помилилися, незважаючи на шалені графіки та вже п’ятеро дітей на чотирьох, ми знаходили час на спілкування але зустрічалися або вдвох, або втрьох, а от таким складом дійсно вперше за 10 років. ... Не проґавте щось дужжже цікаве!" - підписала Історичний кадр Тарабарова.

Шанувальники артисток передчувають скоре возз'єднання улюбленої групи.

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Real O возз'єдналися для спільного проєкту / instagram.com/tarabarova

Дівоча група була створена з учасниць Фабрики зірок в 2008 році. До першого складу входили Світлана (Аліса) Тарабарова, Регіна Тодоренко, Ліна Міцукі та Олена Виноградова (Чирва). У такому складі група проіснувала до 2012 року. З тих пір кожна з артисток зайнялася сольною кар'єрою. Зоряним складом Real O не збиралися близько 10 років.

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Раніше Регіна Тодоренко неприємно здивувала підписників зміною іміджу.

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