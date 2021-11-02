Дмитра Комарова було клоновано в лабораторії в Китаї

Жарт чи експеримент? Дмитро Комаров заявив про клонування/ instagram.com/komarovmir

Журналіст, телеведучий і автор популярного тревел-шоу Світ навиворіт Дмитро Комаров вразив шанувальників сміливою заявою про клонування.

Телеведучий у своєму блозі в Instagram вирішив розкрити фанатам секрет того, як йому вдається скрізь встигати. Адже часом здається, що фізично неможливо готувати до випуску стільки масштабних проєктів без перепочинку.

А секрет полягає в тому, що Дмитра Комарова клонували в 2020 році в Китаї під час зйомок Світу навиворіт в цій країні.

"Всі ж пам'ятають, що я клонований в лабораторії в Китаї, а кілька Дім знімають одночасно Пакистан, Еквадор і Україну?" - запитав у шанувальників журналіст.

Насправді далі Комаров зізнався, що це, звичайно ж, жарт. Таким чином ведучий вирішив привернути увагу до виходу нового сезону проекту Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, прем'єра якого відбудеться вже цієї неділі.

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Раніше відбулася прем'єра Еквадорського сезону тревел-шоу Світ навиворіт.

Подивитися Світ навиворіт можна на платформі 1 + 1 відео.

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