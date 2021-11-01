Зірка Доктора Хауса здійснив камінг-аут і планує весілля з обранцем

Кел Пенн одружується з хлопцем на ім'я Джош/ instagram.com/kalpenn

Америнканський актор, відомий за ролями в кінотрилогії Гарольд і Кумар, а також Катнера в серіалі Доктор Хаус, Кел Пенн до виходу своїх мемуарів 2 листопада зробив важливе визнання - він відкритий гей і зараз планує весілля зі своїм обранцем Джошем.

В інтерв'ю для журналу People Пенн зізнався, що до какмінг-ауту його підштовхнуло написання книги. Акторові хотілося, щоб його мемуари читалися так, ніби він розповідає історію свого життя друзям за прохолодними напоями.

Тому, незважаючи на те, що він намагається берегти своїх близьких від публічності, в книзі під назвою Ви мабуть жартуєте? Кел Пенн розповів, що знаходиться в тривалих відносинах з молодою чоловіком на ім'я Джош.

"Я усвідомив свою сексуальність досить пізно в порівнянні з іншими людьми. Але я вірю, що в таких речах немає конкретних термінів. Люди усвідомлюють свою сексуальність в різні періоди свого життя, і я радий, що у мене вийшло, коли вийшло",- поділився з журналом People актор.

За словами артиста, його сім'я підтримала його, коли він зробив зізнання про свою гомосексуальність: "Коли ти вже сказав своїм індійським батькам раніше, що плануєш заробляти на життя акторством, будь-які розмови після цього вдаються супер-легко".

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Зараз Пенн з партнером планують весілля. Актор не може прийти до компромісу з нареченим, так як той - інтроверт, і хоче маленьку церемонію, а артист мріє про величезне індійське весілля.

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