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Росіянам -"кримнашистам" у Казахстані не здають квартири: Гордон показав відео

24 вересня 2022, 13:23

Як видно на відео, яке опублікував Дітрій Гордон, росіянам-"кримнашистам" в Казахстані відмовляють у здачі квартир в оренду.

Гордон, Казахстан
Дмитро Гордон / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Відомий український журналіст і медіаменеджер Дмитро Гордон продовжує борознити простори Інтернету і знаходити для фоловерів все нові і нові приклади російської дурості і знущань над росіянами. Цього разу Гордон на своїй сторінці в Instagram розмістив відео, зняте одним з казахстанських радіоведучих.

Казах вирішив перевірити, чи правда те, що росіянам в Казахстані відмовляють в оренді житла. Ведучий подзвонив одній з жінок, яка здає дорогу квартиру в центрі Алмати (вартістю 833 долара ‒ приблизно на 240 доларів вище середньої зарплати в місті).

Під час розмови радіоведучий запитав, чи здається квартира громадянам Росії. На що жінка спочатку відповіла, що не робитиме реєстрацію росіянам.

Ведучий відповів, що нічого не потрібно робити, а просто він хоче зняти квартиру. І тут жінка задає сакраментальне питання: "Чий Крим?". Для чистоти експерименту чоловік відповів - "російський". Жінка тут же сказала:"Ну, тоді я не здам, вибачте".

Нагадаємо, раніше в Instagram-сторіс Гордона з'явився колаж: на ньому в образі святого (ймовірно, канонізованого князя Київської Русі Володимира Мономаха) але з червоний клоунським носом зображений Дмитро Медведєв - заступник голови Ради Безпеки РФ і колишній російський президент, відомий не тільки своїм недоумкуватістю, а й дивними заплутаними промовами. Вони стають предметом жартів навіть в Росії, де президенту звикли бездумно заглядати в рот.

"Святий Димитрій-допомагає при відсутності грошей, дає сили триматися",- свідчить роз'яснення до "ікони", якій рашистські пропагандисти, схоже, привчають жителів РФ жити в багнюці і злиднях, і радіти цьому.

До того Гордон на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, на якому зображений плакат з російською символікою, під егідою якої Росія вбиває мирних українських жителів і руйнує українські міста, поруч з яким спить п'яний росіянин.

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