Райони-Канари: у співака-путініста Роми "Звіра" знайшли віллу на тропічних островах

У музиканта-путініста Романа Білика з групи "Звірі" як виявилося, є конкретна нерухомість на території Євросоюзу — вілла на Канарських островах.

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У Романа Білика з групи "Звірі" є Вілла на Канарах / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

У скандально відомого лідера попрок-гурту "звірі" з країни-агресора РФ Романа Білика (він же Рома Звір) є нерухомість в Іспанії (а конкретно ‒ дорога вілла на Канарських островах). Про це повідомили соратники російського опозиціонера Олексія Навального.

Білик, який на початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну виступав проти війни, раптово у серпні 2023 року виступив перед російськими окупантами та бойовиками на Донбасі.

Соратники Навального після виступу Роми звіра вирішили розповісти, що у музиканта є вілла — "невеликий, але приємний будиночок" — на острові Тенеріфе, яку він купив у квітні 2019 року.

Вартість аналогічних будинків в цьому районі становить близько 500 тисяч євро

Інша соратниця Навального Марія півчих пізніше повідомляла - владі Євросоюзу вже направлено прохання про введення санкцій щодо музиканта.

Вояжі артистів-путіністів на Донбас

Нагадаємо, раніше Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

І зовсім недавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман "Звір" Білик. Разом з колегою по групі Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.

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