"Рома, вибач, у мене літак": Хливнюк висміяв вокаліста "Звірів" , який співав для окупантів

Фронтмен популярної української рок-групи "Бумбокс" (нині ‒ боєць ЗСУ) Андрій Хливнюк вирішив познущатися над фронтменом російської групи "Звірі" Романом "Звіром" Біликом, який нещодавно заспівав перед російськими окупантами та бойовиками з угруповання "ДНР".
Своє глумливе відеозвернення Хливнюк опублікував на сторінці Instagram. У ньому він заспівав короткий уривок зі старого хіта "звірів" - "Рома, вибач". При цьому для більшого комічного ефекту музикант тримаючи в руках розвідувальний безпілотник Mini Shark Українського Виробництва.
"Рома, вибач, у мене літак. Справи, зрозумій, справи, справи" — іронічно проспівав лідер "Бумбоксу".
Цікаво, що після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Білик засудив дії Кремля і від імені групи опублікував антивоєнну заяву.
"Група" звірі " проти війни! Як і всі розсудливі люди, ми проти будь-яких військових дій. Потрібно якомога швидше припинити військові дії і вирішувати питання виключно за столом переговорів", — йшлося в заяві. І у колективу негайно почалися проблеми з концертами. Зараз вищевказану заяву вже видалено з соцмереж групи.
Вояжі артистів-путіністів на Донбас
Нагадаємо, раніше Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.
До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.
Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.
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