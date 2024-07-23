Раян Рейнолдс нарешті розсекретив ім'я четвертої дитини

Голлівудські артисти - щасливі батьки чотирьох доньок.

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Раян Рейнолдс розсекретив ім'я четвертої доньки / Колаж Главред, фото Instagram/blakelively

Раян Рейнольдс нарешті розкрив ім'я четвертої дитини його і дружини Блейк Лайвлі - Оліна!

За даними Page Six, зірка "Дедпула і Росомахи" зробила приємну заяву під час прем'єри фільму в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку в понеділок.

47-річний Рейнольдс розкрив незвичайне нордичне прізвисько своєї молодшої дитини, виступаючи перед натовпом перед довгоочікуваним показом.

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"Я хочу почати зі слів подяки моїй дружині Блейк, яка тут", - сказав він на сцені. "Я хочу подякувати своїм дітям Джеймсу, Інес, Бетті та Оліні, які тут. Мені подобається, що вся моя сім'я тут", - додав він. Пара також є гордими батьками доньок Джеймс (9 років), Інес (7 років) та Бетті (4 роки).

Хто такий Раян Рейнолдс Раян Рейнолдс - канадсько-американський актор і кінопродюсер. Як пише Вікіпедія, найбільший комерційний успіх Рейнольдса припав на фільми 20th Century Fox "Дедпул" (2016) і "Дедпул 2" (2018), у яких він зіграв головного героя. Рейнольдс був названий найсексуальнішим чоловіком з нині живих за версією журналу People 2010 року, а 2017 року він отримав зірку на Голлівудській Алеї слави.

Актор "Червоного сповіщення" і Лайвлі, які пов'язали себе узами шлюбу у вересні 2012 року, мабуть, підтвердили народження свого четвертого згустку радості в лютому 2023 року.

У той час 36-річна випускниця "Пліткарки" демонструвала квітучу шишку на серії фотографій, опублікованих у соціальних мережах.

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Нагадаємо, раніше Раян Рейнольдс поділився, що він і його дружина "дуже схвильовані" у зв'язку з новонародженим. "Послухайте, ми б не робили це чотири рази, якби нам це не подобалося", - сказав він.

Раніше стало відомо про те, що голлівудськаакторка Блейк Лайвлі та її чоловік, актор Раян Рейнолдс, стануть батьками вчетверте.

Актриса шокувала своїх шанувальників, продемонструвавши свій животик на 10-му щорічному саміті Forbes Power Women's Summit у четвер у Нью-Йорку.

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