Розставання Кеті Перрі та Орландо Блума: подруга співачки підтвердила чутки

Майбутнє весілля Джеффа Безоса лише погіршило ситуацію.

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Орландо Блум і Кеті Перрі розлучення - що відбувається в парі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Орландо Блум і Кеті Перрі не коментують чутки про розставання

Їх анонімно підтверджують їхні близькі

Американська співачка Кеті Перрі зараз перебуває в Австралії з концертним туром під назвою "Lifetimes". Через це вона пропустить весілля Лорен Санчес і Джеффа Безоса, яке відбудеться у Венеції наступного тижня.

Партнер артистки, британський актор Орландо Блум відвідає це свято кохання в гордій самоті, що лише підлило масла у вогонь чуток про те, що між ним і Перрі давно не все гаразд. Про це повідомило видання TMZ.

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Стосунки на відстані через постійні гастролі, невпевненість Кеті в її професіоналізмі через невисокі оцінки її нової творчості, та весілля, яке Блум і Перрі ніяк не можуть зіграти вже 6 років - усе це наклало відбиток на стосунки зірок. Самотність Блума на чужому весіллі - лише один із пазлів проблеми. Це підтвердила Daily Mail близька подруга співачки, яка залишилася анонімною.

"На жаль, вони на межі. Боюся, це не має багатообіцяючого вигляду", - повідомила вона.

Орландо Блум і Кеті Перрі розлучення - що відбувається в парі / ua.depositphotos.com

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Хто така Кеті Перрі? Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

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