Розставання Кеті Перрі та Орландо Блума: подруга співачки підтвердила чутки

Стисло:
- Орландо Блум і Кеті Перрі не коментують чутки про розставання
- Їх анонімно підтверджують їхні близькі
Американська співачка Кеті Перрі зараз перебуває в Австралії з концертним туром під назвою "Lifetimes". Через це вона пропустить весілля Лорен Санчес і Джеффа Безоса, яке відбудеться у Венеції наступного тижня.
Партнер артистки, британський актор Орландо Блум відвідає це свято кохання в гордій самоті, що лише підлило масла у вогонь чуток про те, що між ним і Перрі давно не все гаразд. Про це повідомило видання TMZ.
Стосунки на відстані через постійні гастролі, невпевненість Кеті в її професіоналізмі через невисокі оцінки її нової творчості, та весілля, яке Блум і Перрі ніяк не можуть зіграти вже 6 років - усе це наклало відбиток на стосунки зірок. Самотність Блума на чужому весіллі - лише один із пазлів проблеми. Це підтвердила Daily Mail близька подруга співачки, яка залишилася анонімною.
"На жаль, вони на межі. Боюся, це не має багатообіцяючого вигляду", - повідомила вона.
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Хто така Кеті Перрі?
Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.
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