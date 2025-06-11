Розставання Кеті Перрі та Орландо Блума - інсайдери розкрили нові деталі

Непрості стосунки Перрі та Блума дали тріщину.

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Кеті Перрі та Орландо Блум розходяться - що стало причиною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Кеті Перрі та Орландо Блум разом 8 років

У артистів накопичилися проблеми, які загрожують зруйнувати їхні стосунки

Стосунки американської співачки Кеті Перрі та британського актора Орландо Блума тріщать по швах. Чутки про це нещодавно з'явилися в західних таблоїдах, мовляв, обидва партнери чекають завершення туру Кеті "Lifetimes", щоб розставити крапки над і.

Головною причиною проблем у парі називають творчі невдачі Перрі - її новий альбом "143" і концертна програма були сприйняті не так добре, як вона розраховувала, і це відбилося на її шлюбі з Блумом. Інсайдери розповіли Us Weekly, що "у них є проблеми, і вже давно. Усі навколо знають про це".

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За однією з версій головний розкол між Кеті та Орландо відбувається через постійні стосунки на відстані. "Вони все більше часу проводять порізно. Вони віддаляються один від одного і більше не живуть одним життям. Кеті дуже зайнята роботою, і вони часто розлучаються. Це призвело до напруження", - повідомляє інформатор.

Кеті Перрі та Орландо Блум розходяться - що стало причиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/katyperry

Інший зазначає - проблема у весіллі, яке Перрі та Блум так і не зіграли. Пара заручилася 14 лютого 2019 року, а в серпні 2020 року стала батьками. Однак за шість років так і не знайшла часу узаконити стосунки. "Вони ніколи не призначали дату весілля і не планували нічого, і Орландо "змирився" з цим", - каже інсайдер.

Кеті Перрі та Орландо Блум розходяться - що стало причиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/katyperry

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Хто така Кеті Перрі? Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

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