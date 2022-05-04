"Ця нація - справжній приклад для наслідування": Ахеджакова оспівала українців, дорікнувши росіянам

Ахеджакова оспівала українців, дорікнувши росіянам / скріншот

Актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну у війні з Росією, захопилася героїзмом українців.

На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що останнім часом отримує, сотні запрошень відвідати ті чи інші міста України.

"Звідки тільки не пишуть: і з Києва, Херсона, Одеси, Хмельницького, Ужгорода, Маріуполя. Всі готові зустріти мене як англійську Королеву і нагодувати досхочу смачною їжею. Звичайно, такі пропозиції приходили і раніше. Але починаючи з 24 лютого 2022 року, їх кількість просто зашкалює", - зазначила актриса.

Ахеджакова нагадала, що народилася в чудовому місті Дніпропетровськ і прожила пліч-о-пліч з українцями тривалий час і ні скільки про це не шкодує.

"Українці - воістину сміливий і дуже вільний, сильний і мудрий народ з багатовіковою історією, як би там не говорили по російському ТБ. Ця нація справжній приклад для наслідування. Вона ніколи не потерпить знущань над собою і приниження своєї гідності, порушення прав і свобод українців. Морально і духовно ви перебуваєте на висоті, що є чистою правдою", - написала Ахеджакова.

Вона переконана, що росіяни повинні повчитися у своїх сусідів постояти за себе.

читайте такожАхеджакова: через Путіна навіки посварилися два, колись, дружні народи"Так, бути стриманим, звичайно, теж є великою героїчною місією. Але дати відсіч тому, хто над тобою знущається, тим більше кілька десятиною поспіль, – це ще більший героїзм. Потрібно вміти демонструвати свою стійкість і непереможність, абсолютну виваженість всіх рішень і правоту. По іншому ніяк не домогтися якихось істотних успіхів", - підсумувала актриса.

Нагадаємо, раніше російська співачка Діана Арбеніна представила пісню про війну в Україні і масових смертях у ній російських окупантів. Лірична композиція отримала назву" не мовчи", як заклик до росіян говорити про несправедливий напад РФ.

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