Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї молодої дівчини-українки

Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї дівчини-українки / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво давно вважає Україну своїм домом, тому не вагався ні секунди, коли країні, охопленій війною, знадобилася його допомога та підтримка.

Спершу він допомагав волонтерам у Польщі годувати українських біженців, потім повернувся в Україну, і тепер годує українських захисників і малозабезпечені соціальні верстви населення.

Серце шеф-кухаря розривається на частини - одна його половина зараз в Україні, разом з мужнім народом, який захищається від віроломного російського окупанта; інша - у Варшаві, з молодою коханою Ектора.

Він лише нещодавно знайшов своє особисте щастя, але тепер, як тисячі українських пар, змушений терпіти розлуку. На своїй сторінці Instagram він показав зворушливий знімок того, як він спілкується зі своєю дівчиною. Про неї нічого не відомо, крім того, що вона українка, і значно молодше 50-річного шеф-кухаря.

"Сумую. Відносини на відстані - сьогодення України для багатьох котиків ❤️Оркі прокляті" - підписав фото Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї дівчини-українки / instagram.com/hectorjimenezbravo

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Раніше ведучий шоу Майстер Шеф Ектор Хіменес-Браво майстерно висміяв Лукашенка, Путіна і Соловйова за їхні безглузді висловлювання про війну в Україні.

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