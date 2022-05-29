УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Рана була така жахлива, що я бачила його череп": онук Григорія Чапкіса потрапив у жахливу аварію

29 травня 2022, 21:23

Хлопчик на повній швидкості врізався в автомобіль, що рухався поряд.

false
Онук Григорія Чапкіса потрапив в аварію / Колаж

Максим Чапкіс, онук легендарного танцюриста Григорія Чапкіса і молодший син Грега Чапкіса, постраждав від зіткнення з автомобілем свого другого дідуся.

Про це розповіла Ембер, мама хлопчика, на своїй сторінці в Instagram. Максим їхав на велосипеді, і вирішив перегнати автомобіль діда. Він врізався в машину, що рухалась повз, і впав з байка.

На щастя, хлопчикові швидко надали першу допомогу і відвезли в лікарню. Там йому зробили МРТ і рентген. "Я була з ним, коли він прокинувся. Максим не зламав жодної кістки. Всі аналізи і знімки були в нормі. У нього була глибока рана на голові. Рана була така жахлива, що я могла бачити його череп. Так, череп. Максиму наклали 20 швів на лобі і 7 скоб на потилиці", - розповіла Ембер.

Онук Чапкіса стійко витримав всі етапи лікування, і вже через 10 днів зміг відвідувати школу. Батьки хлопчика відзначають - це був гнітючий збіг, адже хлопчик ніколи раніше не сідав на велосипед без шолома.

false
Максим Чапкіс постраждав в аварії / instagram.com/amberchapkis

читайте також"Він хворий": Огневич показала листування з переслідувачем і попросила шанувальників допомогти

Раніше українська актриса Ксенія Мішина втрутилася в мовний скандал через відмову обслуговувати російськомовних українців.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Григорій Чапкіс
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:48

У Орбана зганьбилися диким фейком: порівняли Україну з нацистською Німеччиною

22:45

Буде дуже багато соковитих ягід: як приготувати найкращу підгодівлю для малиниВідео

22:09

"Це ж треба щоб так штирило жорстко": гола Анастасія Волочкова зганьбилася перед фанатами

22:07

Шість кроків: Україна назвала головні очікування від саміту НАТО

21:56

У Зеленського відповіли Ердогану щодо переговорів з ПутінимВідео

Реклама
21:44

"РФ позбавила мене сина": пронизливий пост харків'янки, яка втратила чоловіка і дитину при обстріліФотоВідео

21:24

Зеленський про ситуацію в Сєвєродонецьку: робимо все, аби стримати наступВідео

21:23

"Рана була така жахлива, що я бачила його череп": онук Григорія Чапкіса потрапив у жахливу аварію

20:58

Гороскоп на червень 2022 для Скорпіонів: багато роботи, сюрприз і крутий поворот доліВідео

20:57

Главу СБУ Харківщини вигнали з посади: Зеленський висунув гучне звинуваченняВідео

20:51

Окупанти обстріляли три громади під Кривим Рогом

20:34

Гіркін панікує: ЗСУ заберуть Донбас з Кримом і підуть вибивати рашистів з КубаніВідео

20:25

Санкції проти Росії: посли ЄС не досягли згоди щодо шостого пакету

20:10

Прикмети на 31 травня: що не можна робити і як залучити удачуВідео

19:58

У Зеленського попередили: взимку РФ може влаштувати газовий шантаж ЄвропиВідео

19:53

В'ятрович пояснив, чому Путін і росіяни програють війну в Україні

19:52

Росія кидає на війну чеченських зеків прямо з колоній - ЗМІ

19:39

Мінус один голос пропаганди: путіністку Олену Ваєнгу "скасували" в Ізраїлі

19:32

Як війна в Україні струсне ЄС і зламає плани Путіна в старій ЄвропіПогляд

19:31

Рашисти влаштували штурм на трьох напрямках: виходять на околиці СєвєродонецькаВідео

Реклама
18:59

Паливна криза: у Мінекономіки пояснили дефіцит бензину в УкраїніВідео

18:58

Чи можливий раптовий штурм Миколаєва: в ОВА дали чітку відповідьВідео

18:52

Українські розвідники показали собаку-сапера Весту, що врятувала багатьох людей: вражаючі фото

18:49

Кількість жертв серед цивільних у десятки перевищує військові втрати

18:39

Невзоров. Ядерна війна буде, але питання в іншомуВідеоблоги

18:38

Путін наказав засекретити дані щодо Кабаєвої: у РФ назвали причинуВідео

18:34

"Нехай смерть вас скоріше зустріне": Катя Осадча жорстко звернулася до зрадників БатьківщиниВідео

18:07

"Заманити росіян і розбомбити": Мережу розчулив план "цукеркової спецоперації" маленької УкраїнкиВідео

18:03

Битва за Донбас: хто виграє у злій і довгій війні за УкраїнуПогляд

17:41

"Це шокує": в Угорщині запанікували через загрозу перекриття нафтопроводу ДружбаВідео

17:16

Ердоган проведе переговори з Зеленським і Путіним: Кремль відмовився від спільно розмови

17:11

Жіночий гороскоп на тиждень 30 травня-5 червня: Левам - знаки долі, Стрільцям - вороги, Козерогам - великі зміни

17:01

"Ти чому відчуваєш себе захищено?!": Янович закликав не дорікати за мирне життя під час війни

16:59

Рашисти влаштували обстріл Харкова після візиту в місто ЗеленськогоВідео

16:55

Прикмети на 30 травня: що не можна робити і як уберегти будинок від бідиВідео

16:38

У ЄС можуть узгодити "нафтове ембарго" для Росії, але із застереженням - Радіо Свобода

16:37

Наплювали на окупацію: у Мелітополі патріоти влаштували мітинг за УкраїнуВідео

16:11

УПЦ МП в очікуванні приходу російських військ: що видає Московський патріархатПогляд

15:59

Бунт в "ЛДНР": мобілізовані влаштували перестрілку з солдатами РФ і масово тікають з фронтуВідео

15:46

Залізний Краб б'є на 40 кілометрів: ЗСУ озброїли потужними САУ натівського калібруВідео

Реклама
15:44

Навколо війна, а він стає на коліно і кличе заміж: зворушлива історія кохання бійця і дівчини-офіцера

15:42

Знімальна група ТСН потрапила під обстріл: втікали в укриття під час прямого включенняВідео

15:21

У Росії почалася істерика через надання Україні систем MLRS – ОПВідео

15:07

У Росії мати "настукала" в поліцію на рідного сина, який ухиляється від армії

15:07

На Запоріжжі спецпідрозділ СБУ "покришив" окупантів РФ разом з бронетехнікоюВідео

14:35

Три козирі Путіна: чому війна в Україні може занурити світ у хаосПогляд

14:33

Військові РФ хочуть поїхати з України: у кінці травня спливає термін на проведення "спецоперації"Відео

14:30

Пентагон відправив в Україну нову партію далекобійних гаубиць М777: яскраві фото

14:29

Контрудар ЗСУ на Луганщині: рашистів вибили з Тошківки та відкинули з траси Лисичанськ-БахмутВідео

14:22

"Ваша толерантність пробила дно": Федишин образилася на відомого блогера за висміювання її сина

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти