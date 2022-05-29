"Рана була така жахлива, що я бачила його череп": онук Григорія Чапкіса потрапив у жахливу аварію

Онук Григорія Чапкіса потрапив в аварію / Колаж

Максим Чапкіс, онук легендарного танцюриста Григорія Чапкіса і молодший син Грега Чапкіса, постраждав від зіткнення з автомобілем свого другого дідуся.

Про це розповіла Ембер, мама хлопчика, на своїй сторінці в Instagram. Максим їхав на велосипеді, і вирішив перегнати автомобіль діда. Він врізався в машину, що рухалась повз, і впав з байка.

На щастя, хлопчикові швидко надали першу допомогу і відвезли в лікарню. Там йому зробили МРТ і рентген. "Я була з ним, коли він прокинувся. Максим не зламав жодної кістки. Всі аналізи і знімки були в нормі. У нього була глибока рана на голові. Рана була така жахлива, що я могла бачити його череп. Так, череп. Максиму наклали 20 швів на лобі і 7 скоб на потилиці", - розповіла Ембер.

Онук Чапкіса стійко витримав всі етапи лікування, і вже через 10 днів зміг відвідувати школу. Батьки хлопчика відзначають - це був гнітючий збіг, адже хлопчик ніколи раніше не сідав на велосипед без шолома.

Максим Чапкіс постраждав в аварії / instagram.com/amberchapkis

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