"Російськомовний українець тепер не українець?": Мішина втрутилася в мовний скандал

Мішина втрутилася в мовний скандал / instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксенія Мішина обурилася новиною про те, що у Львові майстер манікюру принципово відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів.

На своїй сторінці в Instagram колишня Холостяка заявила, що вважає це абсолютною тупістю, оскільки, на її думку, якщо людина говорить російською, це не означає, що він не патріот і не любить свою країну.

"Якщо ти російськомовний українець-ти тепер не українець? Я відчуваю злість і обурення до людей, які поділяють нас в такий час. Якщо у тебе за спиною половина життя російською мовою, це не означає, що ти не гідний елементарної послуги! Абсолютна тупість і неповага до людей, в тому числі, до яких захищають, люблять і воюють за Україну, маючи російськомовне минуле!"- написала Ксенія Мішина.

У той же час актриса зазначила, що мова дійсно важлива, оскільки це наша ідентичність, але, каже Ксенія, важливіше іншого свобода і повага.

instagram.com/misha.k.ua

Мішина додала, що любов до країни вимірюється не мовою і навіть не паспортом, а "відданістю в серці і ставленням до своїх співгромадян".

Раніше українська актриса Ксенія Мішина змонтувала забавний відеоролик зі своєю героїнею з серіалу Кріпосна Лідією Шефер і президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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