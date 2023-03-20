П'яна і неадекватна: російська співачка зірвала власний концерт

Співачка МакЅим зірвала власний концерт в РФ, бо не могла співати.

МакЅим / instagram.com/maksimartist

Російська співачка МакЅим (Марина Абросимова), яка кілька місяців перебувала у важкому стані через ускладнення коронавірусної інфекції, зірвала власний концерт в Сочі.

Глядачі подумали, що співачка вийшла п'яною і зовсім не думала про те, щоб нормально відіграти свій концерт.

За інформацією пропагандистського видання "Комсомольська правда", 18 березня співачка з'явилася на сцені з музикантами і почала співати наживо. "Точніше спробувала - голос звучав слабо, в ноти не потрапляла, рухалася повільно як загальмована. Через 20 хвилин частина глядачів почала залишати концерт, через 30 хвилин Марина (справжнє ім'я співачки - авт.) пішла зі сцени", - повідомляє видання.

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Офіційний менеджмент поспішив зробити заяву про стан співачки і насамперед вказав на проблеми зі здоров'ям. "У співачки піднявся тиск, але вона вирішила не скасовувати виступ, щоб не підводити публіку; під час концерту Марині стало гірше, тому вона залишила сцену; гроші за квитки повертають за місцем придбання; здоров'ям артистки займаються лікарі", - повідомило ЗМІ.

Глядачі, які приїхали на концерт співачки назвали її "п'яною і неадекватною". Вони були розлючені - багато хто спеціально прилетів в Сочі заради концерту. Ціна квитка доходила до 15 000 рублів (близько 7 тис гривень).

Пізніше сама співачка виклала пост на своїй сторінці в Telegram, де написала, що їй стало погано прямо під час концерту.

Нагадаємо, раніше МакЅим зізналася в тому, що пережила зупинку серця. Лікарі підключили до неї апарат ЕКМО, який замінює роботу серця. За словами зірки, якби його не було, лікарям не вдалося б врятувати їй життя.

Крім того, як розповіла дівчина розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак, вона усвідомлювала той факт, що близька до смерті. При цьому вона зберігала спокій. А коли вперше після коми побачила за вікном дерева - розплакалася.

Крім того, раніше зірка оприлюднила у своєму інста-блозі ролик, на якому позує в сексуальних образах. Дівчина знімалася у фотосесії в боді, сукні з екстремальними розрізами і декольте. Варто відзначити, що вони ідеально підійшли по фігурі схудлої МакЅим.

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