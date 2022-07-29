Путінський "пес" Стівен Сігал образився на русофобію, і розповів про своє українське коріння

Стівен Сігал поскаржився на русофобію / instagram.com/seagalofficial

Американський актор, головний герой другосортних бойовиків, за які 8 разів був номінований на Золоту малину, і гарячий шанувальник Росії Стівен Сігал рознюнявся в інтерв'ю для росЗМІ через те, що відчуває на собі негативний вплив русофобії.

Тим не менш, пропутінський артист не кається, і зізнається, що ні за що не віддасть російський паспорт, отриманий від Путіна в 2016 році.

"По-перше, я ніколи не відмовлюся від російського паспорта. І друге, я стикаюся з русофобією кожен день", - поскаржився Сігал.

Хоч актор і не висловлював особисто своїх переконань щодо війни в Україні, його дії говорять самі за себе. Він продовжує паразитувати на своїй нібито приналежності до росіян, а свій ювілей у квітні відзначав у Москві в оточенні затятих рашистських пропагандистів, серед яких була і Симоньян, і Соловйов. Тоді, вимовляючи тост, Сігал заявив, що Росія може розраховувати на його підтримку.

Втім, американський "чебурашка", який продовжує шукати родичів, не виключає, що має і українське коріння.

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Раніше Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

Також стало відомо, що донеччанин Олександр Ревва, який будував кар'єру в РФ, посварився зі своїм батьком, який підтримує "русский мир". Артист нібито має антивоєнні переконання.

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