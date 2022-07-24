Путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед силовиками Лукашенка

Путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед вояками Лукашенка / Колаж фото МВС Білорусі

Підпорядкований білоруського диктатора Лукашенка з тамтешнього МВС влаштували пропагандистський Захід неподалік від Мінська. Зіркою "свята" став відомий співак-путініст Олег Газманов.

Причому його запросили заспівати перед лукашенківськими силовиками, видавши при цьому спеціальну майку з латинською літерою "V" ‒ символом російської військової агресії проти України.

Виконавши кілька своїх замшілих пісень, Газманов вкрай награно заявив-мовляв, дуже пишається тим, як його пісні "підхоплює публіка".

У програмі заходу були всілякі гастрономічні та творчі конкурси, наметове містечко, показові виступи та шоу з тваринами. Зокрема, "головним гостем" шоу, разом з Газмановим, став слон з цирку-шапіто.

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Нагадаємо, раніше Олег Газманов потрапив у конфуз - коли хотів дискредитувати ВСУ. У своїх соцмережах артист поділився фотографією банди Сальвадора з південноамериканської в'язниці - представивши їх українськими військовими.

До того Газманов "накинувся" на актрису Чулпан Хаматову, яка зізналася, що розчарувалася в президенті Володимирі Путіні, хоча раніше за нього агітувала і заявляла про підтримку.

70-річний Газманов в коментарі російським ЗМІ вважає її висловлювання "гидкими".

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