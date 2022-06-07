"Гавкати свою батьківщину - це зрадити свою матір": путініст Газманов "рве сорочку" за Росію

підлабузник Путіна Газманов рве сорочку за Росію / скріншот

Співак Олег Газманов, який неодноразово брав участь у російській пропаганді і підтримував окупацію Донбасу і анексію Криму, висловився про артистів, які покинули РФ.

Дісталося Чулпан Хаматовій, яка зізналася, що розчарувалася в президенті Володимирі Путіні, хоча раніше за нього агітувала і заявляла про підтримку.

70-річний Газманов в коментарі російським ЗМІ вважає її висловлювання "гидкими".

"Виїхати з країни, і там гадити ще, так? За те, щоб отримати якесь становище в цій країні чужий. З одного боку, шкода, а з іншого — гидко. І не тільки вона... Якщо ти не згоден з країною, ти хочеш в іншому місці жити - ми відкриті, можеш спокійно виїхати і жити, будь ласка. Але звідти гавкати, вибачте за вислів, на свою батьківщину - це зрадити свою матір, так приблизно це виглядає. Своїх батьків, своїх друзів...",- заявив співак.

читайте такожЗлочин проти свого народу: Осадча назвала зрадницю номер одинНагадаємо, Російський концертний директор Леонід Дзюник, як і інші російські продюсери все ніяк не може заспокоїтися через від'їзд українських зірок. А ще більше їх "розриває" від того, що деякі українські артистки підтримали свою країну у війні, яку розв'язала Росія. Так, за словами продюсера Леоніда, Світлана Лобода отримувала по 75 тисяч євро за один свій виступ в Росії і тепер нібито "залишилася не при справах".

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