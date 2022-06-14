"З ким зараз воюють росіяни": Газманов зганьбився, намагаючись висміяти ЗСУ

Газманов зганьбився, намагаючись висміяти ЗСУ / скріншот

Російський співак Олег Газманов хотів дискредитувати ЗСУ. У своїх соцмережах артист поділився фотографією банди Сальвадора з південноамериканської в'язниці, представивши їх українськими військовими.

Путініст красномовним знімком вирішив продемонструвати" з ким воює Росія", проте його швидко викрили на брехні (або ж власної дурості). Зробив це журналіст-опозиціонер Ілля Шепелін у своєму Telegram-каналі.

"Сальто-співак Газманов ретвітнув повідомлення про те, "з ким зараз воюють росіяни", – написав колишній ведучий телеканалу "Дощ".

Раптово з'ясувалося, що знімок зроблений в південноамериканській в'язниці, а на фото — банди Сальвадора.

t.me/ilyashepelin

Газманова вже у всю висміюють в мережі:

соцмережі

соцмережі

соцмережі

Раніше Газманов "накинувся" на Чулпан Хаматову, яка зізналася, що розчарувалася в президенті Володимирі Путіні, хоча раніше за нього агітувала та заявляла про підтримку.

70-річний Газманов у коментарі російським ЗМІ вважає її висловлювання "гидкими".

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