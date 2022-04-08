"Гарем" Лукашенка: що відомо про законну дружину і коханок білоруського диктатора

У "гаремі" Лукашенка - моделі, студентки і королеви краси / Колаж Reuters, euroradio.fm

Білоруському диктатору Олександру Лукашенку в серпні 2022 року виповниться 68 років, але він дуже любить молодих дівчат. В одному з інтерв'ю російській телеведучій Ксенії Собчак він заявив, що на жодному заході не сидить "з намиленою мордою серед чиновників", мовляв, це його принцип - "з одного боку син маленький, з іншого - дівчина". Главред вирішив розібратися, хто ці жінки, які супроводжують Лукашенка і де його дружина, з якою він так і не розлучився.

Законна дружина - Галина Лукашенко

Галина Желнерович народилася в звичайній білоруській родині в 1955 році. З майбутнім президентом вона познайомилася ще в школі, в селі Рижковичі. За словами Галини, Олександр проходив чотири кілометри заради побачення, а разом вони читали багато книг.

Олександр і Галина вступили в Могильовський інститут на історичний факультет, а після закінчення вишу в 1975 році молодий Лукашенко освідчився Галині на березі Дніпра.

Пара одружилася і народився син Віктор, а згодом з'явився син Дмитро.

Галина та Олександр Лукашенки / Фото з відкритих джерел

Коли кар'єра Лукашенка почала стрімко розвиватися - він кардинально змінився. Востаннє пару бачили разом в Ізраїлі в 1994 році.

Поки діти були маленькі, Галина Лукашенко працювала в дитячому садку, з січня 1998 року очолювала відділ Могильовського облвиконкому з оздоровлення населення, займалася організацією санаторного лікування жителів. Чим вона зайнята зараз - невідомо.

Імовірно у дружини Лукашенка є будинок в Рижковичах. Якось у газетах надрукували фото, на якому Галина доїть корову. Нібито це дуже розлютило її чоловіка. Він наказав забрати у дружини корову, а будинок обнести високою цегляною стіною та приставити охорону.

Галина Лукашенко доїть корову / Фото charter97.org

Самопроголошений президент Білорусі відкрито гкаже, що з дружиною Галиною не живе багато років, але розлучатися з нею "не бачить сенсу".

Зараз вони живуть окремо. У подружжя є сім онуків.

У 2004 році у Лукашенка народився третій син Микола. Хто його мати - невідомо.

При цьому Олександр Лукашенко відкрито заграє з молодими дівчатами, іноді навіть з'являється з ними на публічних заходах.

Ірина Абельська - особистий лікар і можливо мати третього сина Лукашенка

Ірина Абельська - колишній особистий лікар Лукашенка. Багато хто припускає, що саме ця жінка є матір'ю третього сина самопроголошеного президента Білорусі. Микола Лукашенко зовні дуже схожий на Ірину.

Ірина Абельська / Фото TUT.by

Упродовж декількох років жінка супроводжувала політика в багатьох поїздках, але в 2007 році була зі скандалом звільнена з посади головного лікаря. За кілька років її повернули на посаду, тепер вона часто виступає на різних медичних заходах як почесний гість, а також відвідує офіційні заходи, на яких виступає Лукашенко.

Жінка ніколи не коментує стосунки з Миколою Лукашенком і не розповідає про те, ким вона йому доводиться.

Після відставки Абельської на посаду головлікаря була призначена Світлана Коношенко. Одразу стали ходити чутки, що вона - нова пасія президента. Ця жінка дуже багато проводила часу з Лукашенком, їздила з ним у закордонні поїздки.

Світлана Коношенко з Миколою та Олександром Лукашенками / Фото by.tribuna.com

Лукашенко та естрадна співачка Ірина Дорофєєва

Білоруська співачка Ірина Дорофєєва познайомилася з Олександром Лукашенком в 2007 році, коли він відвідав театр пісні Дорофєєвої. Після цього він затвердив програму: "Ірина Дорофєєва – обличчя Білорусі".

Співачка супроводжувала президента в Сочі, її бачили в його резиденції під час Слов'янського базару, але офіційно дівчина ніколи не підтверджувала їхні стосунки.

Але, тим не менш, на день народження Дорофєєва дарує Лукашенку пісню, а президент у відповідь публічно вітає співачку в день її народження з екрану телевізора.

Ірина Дорофєєва / Фото з відкритих джерел

Міс Росія і Міс Європа Світлана Корольова

У Лукашенка є слабкість до конкурсів краси. Він нібито сам відбирав кандидаток. Білоруський модельєр Олександр Варламов у розслідуванні Станіслава Івашкевича розповів про конкурс "Супермодель Білорусі 1996".

"Вони всіх учасниць поставили на карачки. Ці учасниці ходили як кішки по сцені, крутили дупою, муркотіли і говорили мяу!", - розповів він.

Світлані Корольовій приписували зв'язок з Лукашенком / Фото instagram.com/svetlana_koroleva_energy

У 2002 році 18-річній дівчині з російського міста Петрозаводська Світлані Корольовій, яка виграла конкурс краси Міс Росія і Міс Європа, приписували зв'язок з Лукашенком.

До Білорусі вона приїхала як членкиня журі в конкурсі краси Міс Білорусь. Організатори посадили її біля Лукашенка, а після заходу вони багато розмовляли і нібито провели вечір разом.

Після заходу Корольова повинна була виїхати додому на поїзді, але Лукашенко умовляв її полетіти на наступний день на літаку першим класом.

Білоруська ділова газета тоді заявила, що дівчина погодилася, але сама Світлана в одному з інтерв'ю розповідала, що після конкурсу вирушила в свій номер, а на наступний день відлетіла.

Марта Голубєва / Фото kino-teatr.ru

Актриса Купаловського театру Марта Голубєва і телеведуча Поліна Шуба також часто супроводжували Лукашенка на різних заходах. Так само їх помічали і разом на фото, в основному, в обіймах.

Голубєва почала з'являтися на публіці після того, як їй виповнилося 18 років. У 2008 році танцювала з президентом на святковому концерті 3 липня - в День незалежності країни.

Марта Голубєва з Лукашенком / Фото пресслужби президента Білорусі

Поліна Шуба неодноразово була помічена в компанії Лукашенка. Вона супроводжувала його на спортивних заходах. На першому в Білорусі Віденському балу дівчина танцювала з Лукашенком вальс.

До слова, Лукашенко знає дівчину ще з дитинства. Коли їй було 12 років, вона вручала президенту квіти на одному із заходів.

Поліна Шуба танцює вальс з Лукашенком / Фото euroradio.fm

У число фавориток Лукашенка також входили:

21-річна студентка Христина Неверо, яка була однією з королев краси;

Аліна Роскач - фіналістка конкурсу краси Міс Білорусь-2016. Її бачили поруч з президентом в 2018-му на святкуванні Купаля в Олександрії, а також під час турніру з біатлону Сніговий снайпер.

Христина Неверо / Фото instagram.com/kristinka.milashka

Аліна Роскач / Фото instagram.com/alina_roskach

Дарину Шманай також дуже часто бачили біля Лукашенка в 2014 році. Офіційно вона була співробітницею ділового протоколу, а також супроводжувала Лукашенка на офіційних прийомах, спортивних і культурних заходах.

В одному з інтерв'ю Ксенії Собчак, коли вона запитала, чи наполягала мати Миколи на розлученні Лукашенка з Галиною, президент випадково підтвердив роман з Дариною.

"Ні, ніколи. Ніхто ніколи. І Даша теж, про яку ви говорите, не починала цю розмову", - сказав він.

Дарина Шманай / Фото euroradio.fm

Також роман з Лукашенком приписували і Наталії Ейсмонт - керівнику пресслужби президента Білорусі.

Наталя Ейсмонт / Фото zhizn-zvezd.ru

Марія Василевич - ще одна королева краси, яка потрапила в обійми Лукашенка.

Вони познайомилися в 2018 році, коли 21-річна дівчина перемогла в конкурсі Міс Білорусь. Після цього красуня дуже часто супроводжувала політика на різних заходах, після закінчення університету стала ведучою на телебаченні та депутатом Палати представників Національних зборів Білорусі. Також модель неодноразово нагороджували вищими державними преміями.

Марія Василевич танцює з Лукашенком / Фото varjag.net

Марія Василевич / Фото з відкритих джерел

Як повідомляв Главред, російська гімнастка і ймовірна коханка Путіна і мати його дітей Аліна Кабаєва зникла зі Швейцарії. Принаймні, ознак її присутності там не виявив Федеральний департамент юстиції та поліції.

Після того як вранці 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ЗМІ писали, що коханка Путіна разом з дітьми ховається в Швейцарії. Повідомлялося, що Кабаєва та її діти знаходяться в шале, що охороняється, в Тичино.

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