Путіністка Успенська "размалаза" співака-патріота РФ Шамана

Стара шансоньє заздрить молодому і популярному поколінню.

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Успенська Люба визвірилася на патріота РФ / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Скандально відома своєю підтримкою кривавого путінського режиму зірка блатної музики Любов Успенська (колись носила прізвище Сіцкер і народилася-жила в Києві) несподівано визверилася на російського співака Шамана, який прославився завдяки своїм "ура-патріотичним" висловлюванням і публічною підтримкою нападу на Україну.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Успенська, мабуть, позаздрила несподіваній популярності співака.

"Нехай доросте до мене. Він тільки почав. Давайте будемо говорити про десятиліття, двадцятиріччя. Якщо ти на сцені затримався років на 20, можна сказати, що ти вже легендарний і безсмертний", — додала путіністка.

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Нагадаємо, раніше Успенська вигуляла своє в'яле тіло на пляжі. На пляжі Успенська в коричневому купальнику і окулярах заявила, що щосили намагається бути непомітною, "сірою мишкою", але її все одно впізнають.

Нагадаємо, співачка-зрадниця Любов Успенська завжди була артисткою другого ешелону, і слава більш успішних виконавців не дає їй спокою. Після від'їзду Алли Пугачової з рф через незгоду з війною в Україні, "баба Люба" щиро сподівається зайняти її місце.

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