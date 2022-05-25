Путініст Тарзан в істериці пригрозив американцям через розширення НАТО

Тарзан в істериці пригрозив американцям через розширення НАТО / instagram.com/tarzan___official

Фанат Путіна, рашистський артист Сергій Глушко (Тарзан) взяв на себе роль політичного аналітика і вибухнув тирадою на адресу США і НАТО, щедро присмаченою лайками і паскудними віршиками власного авторства.

Так на своїй сторінці в Instagram 52-річний стриптизер спершу опублікував загрозу, адресовану американцям, мовляв за гноблення "русского мира" їх чекає кара від імені китайців.

Потім, слідуючи пропагандистським постулатам про те, що розширення НАТО загрожує життю кожного росіянина особисто, з гордістю розповів про праведність війни, яку розгорнули рашисти.

При цьому Тарзан все ще намагається виправдатися, що насильство - міра, яка зовсім не властива сучасній рф. Не властива, але вимушена.

Незв'язна мова закоренілого путініста більше схожа на істерику, яка трапилася з немолодою вже людиною.

Тарзан в істериці пригрозив американцям через розширення НАТО / instagram.com/tarzan___official

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