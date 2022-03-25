"Бандера сидить, робить коктейлі Молотова": Бідняков розповів про будні "звичайних українців"

Бідняков висміяв російську пропаганду і розповів про будні "звичайних українців"/ instagram.com/biedniakov

Український телеведучий Андрій Бедняков в жартівливій формі описав один день з життя звичайного українця.

Таким чином він вирішив пожартувати над проросійською пропагандою, якою промивають мізки пересічним росіянам.

Бідняков використав всі можливі про українців стереотипи і міфи, щоб висміяти політику, яку проводить Кремль серед населення РФ.

"Вийшов я, підстилка заходу, на вулицю. Подивився по сторонах. Зграя фашистів і наркоманів прив'язує до лапок голубів біологічну зброю. Армія ЗСУ в легінсах і на підборах знову стріляють по своїх . Сатаністи відривають голови снігурам при дітях. Бандера сидить на лавці і робить коктейлі Молотова. Нічого незвичайного. Просто звичайний день в Україні",- розповів ведучий.

Також він не упустив випадок "підколоти" росіян тим, що вони забули, що таке справжня свобода - слова, волі, думки: "Гаразд, піду в будинок, а то он пенсіонерів знову почали бити за російську мову . Третій раз за сьогодні. Бідні. Весною пахне. Навесні особливо чітко чути запах свободи. "Свобода" - загугліть що це означає".

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Нагадаємо, раніше Данилко пояснив, за що Путін мстить Україні. За його словами, все, що російська армія зробила з Маріуполем, Харковом, Черніговом, це просто помста Путіна за те, що Україна відчуває себе незалежною.

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