"Путін просто збожеволів": Вайкуле пояснила, чому диктатор зважився напасти на Україну

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле припустила, що російський диктатор Володимир Путін просто збожеволів - раз розв'язав війну проти України.

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Вайкуле дуже жорстко розкритикувала Путіна / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Легендарна радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка відкрито виступила проти війни, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України, вважає, що той просто збожеволів. Про це вона розповіла в інтерв'ю українській журналістці Наталії Мосейчук для програми "Мосейчук+".

"Людина не може бути при владі так довго. Він божеволіє. Навіть популярні артисти думають, що вони обрані, особливі. Вони забувають, що вони - люди, як усі. І те ж, мені здається, сталося з Путіним. Він просто збожеволів", – сказала відома виконавиця.

Вайкуле також знайшла легко відповідь на питання, чому росіяни так легко погодилися з кровопролитною війною і не зупинили божевільного диктатора Путіна.

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"Росіяни, по-моєму, не змогли стати сучасними. Ми знаємо все, що відбувається у всьому світі. Ми йдемо в ногу з часом, а Росія – ні. Вона не те що зупинилася, їх відкинуло на 100 років назад. Вони знову заарештовують вчених, цвіт нації. Знову роблять те ж, що і Сталін", – сказала співачка.

Повну версію інтервʼю Лайми Вайкуле дивіться 15 серпня о 21:30 на телеканалі "1+1 Україна".

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле розкрила подробиці особливих стосунків із Софією Ротару - вона спростувала чутки про те, що між ними є конфлікт, через який Софія Михайлівна не бажає контактувати.

Також співачка розсекретила, де ховається Віра Брежнєва - фанати колишньої Віагри стурбовані тим, що вона і її сім'я зникли з інформаційного простору.

Раніше стало відомо, що Алла Пугачова прилітала в країну-агресор РФ, щоб попрощатися з близьким другом - модельєром Валентином Юдашкіним. Він помер після боротьби з онкологією.

Також стало відомо, що комік Юрій Гальцев, з яким гуморист Максим Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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