"Якесь божевілля відбувається": Вайкуле жорстко пройшлася по росіянам через війну в Україні

Знаменита латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка активно підтримує Україну, переконана, що у Росії немає ніяких виправдань її агресії.

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Вайкуле досить жорстко висловилася про Росію і росіян / колаж Главред, Колаж фото УНІАН

Легендарна радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка активно підтримує Україну в її війні проти путінського режиму, твердо переконана, що країні-агресора Росії немає жодних виправдань. Своєю думкою знаменитість поділилася в інтерв'ю "24 каналу".

Співачка ніяк не може взяти в толк, чому і чому росіяни вибрали вбивати людей і все живе, бомбити мирні міста і знищувати незалежну державу замість того, щоб займатися розвитком власної глибинки. Крім того, зірка не сумнівається ‒ рано чи пізно війна перейде на територію країни-агресора РФ.

"Не можна зрозуміти, чому це взагалі сталося: чому стільки агресії, чому Росія напала на Україну? Без приводу, просто так. Просто так падають бомби, просто так знищуються люди, звірі, природа. Якесь божевілля відбувається. Уявляєте, скільки грошей зараз витрачає Росія, щоб вбивати. Замість того, щоб благополучно жити ‒ замість того, щоб розвивати медицину. Вони ж витрачають гроші на те, щоб знищувати Україну. Це жахливо, і нічого хорошого їх не чекає. І тут не треба шукати ніяких виправдань: Росія винна, вона агресор, вона напала абсолютно без будь-якої причини. "НАТО загрожує", "Українці б напали на росіян" – це все брехня і вигадки!"- емоційно сказала співачка.

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Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле розкрила подробиці особливих стосунків із Софією Ротару - вона спростувала чутки про те, що між ними є конфлікт, через який Софія Михайлівна не бажає контактувати.

Також співачка розсекретила, де ховається Віра Брежнєва - фанати колишньої Віагри стурбовані тим, що вона і її сім'я зникли з інформаційного простору.

Раніше стало відомо, що Алла Пугачова прилітала в країну-агресор РФ, щоб попрощатися з близьким другом - модельєром Валентином Юдашкіним. Він помер після боротьби з онкологією.

Також стало відомо, що Комік Юрій Гальцев, з яким гуморист Максим Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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