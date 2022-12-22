"Пугачову - вижили, Ротару - українка": у РФ заявили, що у них закінчилися зірки

Софія Ротару, Алла Пугачова і багато інших зірок покинули Росію, засудивши війну в Україні.

Софія Ротару, Алла Пугачова / скріншот YouTube

Засновник і лідер рок-колективу" земляни " Володимир Кисельов опублікував відкритий лист, в якому заступився за Аллу Пугачову.

У своєму відкритому листі він висловлює здивування тим, що зараз відбувається в російському шоу-бізнесі. У своєму посланні він також заступився за Аллу Пугачову, яка покинула країну-агресорку.

"А кого ми маємо сьогодні? Пугачова жива, але її поставили в такі рамки, що вона покинула Росію. Ротару - українка. Леонтьєв і Антонов, дай Бог їм здоров'я, відчувають серйозні вікові проблеми. Не створюючи нових, тримайте ветеранів! Але до чого ми прийшли? Діями, абсолютно нагадують слона в посудній лавці, виштовхали цих артистів за кордон", - написав Кисільов.

Нагадаємо, співачка Алла Пугачова, яка слідом за Максимом Галкіним покинула Росію, болісно реагує на слова розлючених росіян. Стиліст Примадонни Джордж Ровалс повідомив, що 73-річна співачка зараз переживає через цькування, яке їй влаштували на батьківщині.

Також ми писали, що Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

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