"Її в одне місце цілували": стиліст Пугачової розповів, як облажався Кіркоров та інші зірки РФ

Алла Пугачова встигла забезпечити собі безбідне життя і в Росію повертатися не має наміру.

Філіп Кіркоров, Алла Пугачова / скріншот

Співачка Алла Пугачова, яка слідом за Максимом Галкіним покинула Росію, болісно реагує на слова розлючених росіян.

Стиліст Примадонни Джордж Ровалс повідомив, що 73-річна співачка зараз переживає через цькування, яке їй влаштували на батьківщині.

"Алла переживає, що ніхто не питає, як вона, де вона, що вона. Вона на паніці через це. Навіть колеги їй не дзвонять. Кіркоров та інші так звані зірки раніше її в одне місце цілували, а зараз відвернулися і бояться про неї слово сказати. Вони думають, що вони лідерами стали в її відсутності. Не дочекаються: Алла, як була першою, так і буде", - підкреслив Ровалс.

За його словами, Пугачова встигла забезпечити собі безбідне життя і в Росію повертатися не має наміру.

"Алла все життя працювала: накопичила. Витратити такі кошти за чотири місяці неможливо. Тому в цьому плані за Аллочку не переживайте: бутерброди з маслом і ікрою купити може", - додав Ровалс.

Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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