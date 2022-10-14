Пугачову звинуватили у вбивстві / скріншот

Співачка Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми остаточно покинула країну, але обговорення її персони в Росії не вщухає.

Так, пропагандист Михайло Шахназаров, які регулярно критикує зірок, які засудили війну, обвинуватив Примадонну у вбивстві. За його словами, саме вона вбила російську естраду.

"Ви побачили, як вона любить батьківщину? Ось тільки не пригадаю, коли і що вона востаннє заспівала, крім її "Різдвяних зустрічей" та іншого. Вона просто вбивала всю російську естраду, не пускаючи туди Кормухіну і Агузарову. Зате була Варум", - висловився пропагандист.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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