Пугачова відмовилася співати для росіян: Примадонна озвучила свої умови

Пугачова відмовилася співати для росіян / скріншот

Російська співачка Алла Пугачова не хоче співати перед росіянами Пугачова відмовилася співати перед росіянами за рублі. Виступати Примадонна готова тільки за іноземну валюту.

Російський політик Роман Худяков обурений з цього приводу.

"Алла Пугачова відмовилася співати за рублі. А чому, власне?! Концертний директор каже, що у неї в прейскуранті ясно написано – тільки євро. Навіть не долари. Причому, до від'їзду в "відпустку" в Ізраїль, її влаштовували 260 тисяч євро, під фонограму, а зараз євро вже не той, А та ж сума в рублях за курсом не влаштовує", - влаштував істерику Худяков.

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Раніше російський пропагандист і чоловік Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян вирішив приєднатися до цькування Алли Пугачової, яка минулого тижня повернулася до РФ. Режисер підтримав ще одного пропагандиста Володимира Соловйова.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

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